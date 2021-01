Indonezija: Kmalu po vzletu izgubili stik s potniškim letalom

Kot poroča FlightRadar 24, je let z oznako SJY182 družbe Sriwijaya Air iz Džakarte do Pontianaka na otoku Borneo z letališča indonezijske prestolnice vzletel ob 14.37 po lokalnem času. Zadnji stik z letalom so imeli ob 14.40 po lokalnem času (8.40 po srednjeevropskem času). Nekaj več kot 720-kilometrski let naj bi trajal približno 95 minut. Preden so izgubili stik z letalom Boeing 737-500 je ta preletel le kratko razdaljo severno od letališča in nad javanskim morjem.

Na krovu naj bi bilo 62 ljudi, od tega 56 potnikov, med njimi sedem otrok in šest članov posadke, poroča STA. Tuji mediji sicer poročajo o različnih številih potnikov, več bo znano po uradni izjavi.

"Sriwijaya Air je še vedno v stiku z različnimi službami, da bi dobil podrobnejše informacije v zvezi z letom SJY182 od Džakarte do Pontianaka," so sporočili iz družbe. Kot so še dodali, bodo uradno izjavo podali, ko bodo imeli več podatkov, poročaSky News.