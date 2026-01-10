Naslovnica
Tujina

Indonezija prva država, ki je omejila dostop do UI-asistenta Grok

10. 01. 2026 14.13

Avtor:
STA L.M.
Klepetalni robot Grok

Indonezija je kot prva država na svetu začasno omejila dostop do UI-asistenta Grok, ki je v lasti podjetja xAI ameriškega milijarderja Elona Muska, potem ko so se pojavile skrbi zaradi spornih pornografskih in nasilnih podob in posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco.

"Da bi zaščitili ženske, otroke in javnost pred tveganji, ki jih predstavljajo ponarejene pornografske vsebine, ustvarjene z uporabo umetne inteligence, je vlada začasno blokirala dostop do aplikacije Grok," je v izjavi povedala indonezijska ministrica za komunikacije in digitalne zadeve Meutya Hafid.

Vlada v Indoneziji po njenih besedah tovrstne prakse ustvarjanja globokih ponaredkov brez soglasja vidi kot "resno kršitev človekovih pravic, dostojanstva in varnosti državljanov v digitalnem prostoru".

Indonezija je tako kot prva država na svetu v celoti omejila dostop do platforme Grok, potem ko so se v javnosti po vsem svetu v zadnjih dneh in tednih zvrstile številne kritike zaradi pornografskih in nasilnih podob žensk in otrok, ustvarjenih z Grokovo umetno inteligenco.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: AP

Funkcija ustvarjanja in urejanja podob in posnetkov z umetno inteligenco naj bi bila sicer od petka na voljo le uporabnikom, ki bodo plačevali naročnino.

Pri podjetju xAI ukrepa indonezijske vlade za zdaj niso komentirali, vendar pa se je Elon Musk v objavah na svojem družbenem omrežju X v zadnjih dneh večkrat obregnil ob kritike na račun Groka. Med drugim je izpostavil, da je sporne pornografske vsebine in globoke ponaredke mogoče ustvarjati tudi z drugimi tovrstnimi orodji, kot sta ChatGPT podjetja OpenAI in Googlov UI-asistent Gemini, in regulatorjem očital omejevanje svobode govora.

V začetku tedna je Musk ob ogorčenju zaradi spornih podob in posnetkov sporočil, da bo vsakdo, ki bo uporabljal platformo Grok za ustvarjanje nezakonitih vsebin, utrpel posledice. Kritike je bilo slišati tako s strani uporabnikov kot predstavnikov EU in več držav, med njimi Velike Britanije in Francije.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
10. 01. 2026 15.06
Vietnam pa je 2 dni nazaj sprejel zanimiv zakon o reklamah na YT. Reklame, ki se jih ne da preskočiti je omejil na 5 sekund, statične pa na nič. Razlaga je, da imajo dovolj neumnih farmacevtskih izdelkov, reklamiranja nezdrave hrane ter alkoholnih in nezdravih brezalkoholnih pijač. Zakon začne veljati 15. februarja. Šef YT jim je odgovoril, da ljudje ne znajo uporabljati programov kot je napr. Adblock in VPN-ov, ki imajo nekateri že v osnovi blokado reklam.
Odgovori
0 0
