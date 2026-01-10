Indonezija prva država, ki je omejila dostop do UI-asistenta Grok

"Da bi zaščitili ženske, otroke in javnost pred tveganji, ki jih predstavljajo ponarejene pornografske vsebine, ustvarjene z uporabo umetne inteligence, je vlada začasno blokirala dostop do aplikacije Grok," je v izjavi povedala indonezijska ministrica za komunikacije in digitalne zadeve Meutya Hafid.

Vlada v Indoneziji po njenih besedah tovrstne prakse ustvarjanja globokih ponaredkov brez soglasja vidi kot "resno kršitev človekovih pravic, dostojanstva in varnosti državljanov v digitalnem prostoru".

Indonezija je tako kot prva država na svetu v celoti omejila dostop do platforme Grok, potem ko so se v javnosti po vsem svetu v zadnjih dneh in tednih zvrstile številne kritike zaradi pornografskih in nasilnih podob žensk in otrok, ustvarjenih z Grokovo umetno inteligenco.