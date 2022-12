Indonezija želi spolne odnose pred poroko kaznovati z zaporno kaznijo

Indonezijski parlament naj bi ta mesec sprejel nov zakon, ki bo spolne odnose zunaj zakonske zveze kaznoval z zaporno kaznijo do enega leta. Če bo parlament sprejel zakon – eden od politikov, ki so vključeni v snovanje osnutka, Bambang Wuryanto , meni, da bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden – bi sprememba veljala tako za indonezijske državljane kot tudi za tujce, poroča BBC.

Toda namestnik indonezijskega pravosodnega ministra Edward Omar Sharif Hiariej je kritike zavrnil in dejal, da bo končna različica zakonov zagotovila usklajenost regionalnih in nacionalnih zakonov ter da ne bo ogrozila demokratičnih svoboščin. "Ponosni smo, da imamo kazenski zakonik, ki je v skladu z indonezijskimi vrednotami."

Prepovedano bo tudi zunajzakonsko življenje, obsojenim pa grozi šestmesečna zaporna kazen.

Novi zakon je del niza novih politik, ki jih bo vlada sprejela kot del prenove, na kateri so zakonodajalci delali vse od razglasitve neodvisnosti leta 1945. Vlada sicer pričakuje, da bo novi zakonik sprejela 15. decembra.

Drugi zakoni medtem vključujejo tudi zaporno kazen do treh let za žalitev predsednika (tovrstno obtožbo lahko prijavi le predsednik), do pet let zapora pa grozi tistim, ki bi žalili državno zastavo, embleme in himno. Vsakemu, ki pomaga pri žaljenju, pa grozi do štiri leta zapora, poroča South China Morning Post.

Zagovorniki človekovih pravic in analitiki so izrazili zaskrbljenost glede zakonov ter izpostavili 24 členov, za katere menijo, da so problematični. Medtem so bolj konservativne islamske skupine v Indoneziji podprle predlagane spremembe.

Prvotno prizadevanje za sprejetje novega kazenskega zakonika je leta 2019 sprožilo proteste po vsej državi. Več deset tisoč ljudi je zaradi pomislekov o državljanskih svoboščinah protestiralo proti načrtu vlade. Kritiki trdijo, da je bilo od takrat pri zakonih narejenih le malo sprememb, kar pomeni, da bo sprejeti zakonik v veliki meri podoben tistim, ki so sprožili takratne proteste.