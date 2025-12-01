Indonezija: žrtev poplav že 502, na tisoče ljudi odrezanih od sveta

Reševalci v Indoneziji nadaljujejo iskanje najmanj 500 ljudi, ki so pogrešani, mnogi naj bi bili pokopani pod zemeljskimi plazovi, poroča BBC. Izjemno redek tropski ciklon je v Indoneziji povzročil katastrofalne zemeljske plazove in poplave. Številne domove je odnesla voda, na tisoče zgradb pa je pod gladino.
- FOTO: AP
Silovite nevihte so opustošile dele Tajske, Malezije, Filipinov in Šrilanke, prizadele milijone ljudi in v tem mesecu po vsej Aziji zahtevale več kot 900 življenj.
Izjemno obsežno opustošenje je povzročil izredno velik in dolgotrajen skupek nevihtnih sistemov, je za BBC povedala strokovnjakinja za podnebje z indonezijske Nacionalne raziskovalne in inovacijske agencije Erma Yulihastin. Povprečna mesečna količina padavin na prizadetih območjih znaša okoli 150 mm, je pojasnila, vendar so na nekaterih območjih zabeležili več kot toliko v enem samem dnevu.
