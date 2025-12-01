Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Indonezija: žrtev poplav že 502, na tisoče ljudi odrezanih od sveta

Sumatra, 01. 12. 2025 07.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
1

Po uničujočih poplavah, ki so pretekli teden prizadele Indonezijo, je število žrtev naraslo na 502, na stotine pa jih je ranjenih. Reševalci si prizadevajo doseči nekatera območja najhuje prizadetega otoka Sumatra, kjer je na tisoče ljudi odrezanih od sveta in brez nujnih življenjskih potrebščin.

Več videovsebin
  • Na Indoneziji nadaljujejo z iskanjem pogrešanih
    01:38
    Na Indoneziji nadaljujejo z iskanjem pogrešanih
  • Poplave na Indoneziji
    00:52
    Poplave na Indoneziji

Reševalci v Indoneziji nadaljujejo iskanje najmanj 500 ljudi, ki so pogrešani, mnogi naj bi bili pokopani pod zemeljskimi plazovi, poroča BBC. Izjemno redek tropski ciklon je v Indoneziji povzročil katastrofalne zemeljske plazove in poplave. Številne domove je odnesla voda, na tisoče zgradb pa je pod gladino.

Silovite nevihte so opustošile dele Tajske, Malezije, Filipinov in Šrilanke, prizadele milijone ljudi in v tem mesecu po vsej Aziji zahtevale več kot 900 življenj.

Izjemno obsežno opustošenje je povzročil izredno velik in dolgotrajen skupek nevihtnih sistemov, je za BBC povedala strokovnjakinja za podnebje z indonezijske Nacionalne raziskovalne in inovacijske agencije Erma Yulihastin. Povprečna mesečna količina padavin na prizadetih območjih znaša okoli 150 mm, je pojasnila, vendar so na nekaterih območjih zabeležili več kot toliko v enem samem dnevu.

indonezija poplave tropski ciklon padavine
Naslednji članek

'Ukrajina ima nekaj težjih manjših problemov'

SORODNI ČLANKI

Poplave in plazovi v jugovzhodni Aziji terjali že 600 življenj

Indonezija: katastrofalne poplave in plazovi terjali 84 življenj

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
01. 12. 2025 08.23
+1
Kako hitro se raj spremeni v pekel. Hudo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385