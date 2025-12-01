Indonezija: žrtev poplav že 502, na tisoče ljudi odrezanih od sveta

Reševalci v Indoneziji nadaljujejo iskanje najmanj 500 ljudi, ki so pogrešani, mnogi naj bi bili pokopani pod zemeljskimi plazovi, poroča BBC . Izjemno redek tropski ciklon je v Indoneziji povzročil katastrofalne zemeljske plazove in poplave. Številne domove je odnesla voda, na tisoče zgradb pa je pod gladino.

Silovite nevihte so opustošile dele Tajske, Malezije, Filipinov in Šrilanke, prizadele milijone ljudi in v tem mesecu po vsej Aziji zahtevale več kot 900 življenj.

Izjemno obsežno opustošenje je povzročil izredno velik in dolgotrajen skupek nevihtnih sistemov, je za BBC povedala strokovnjakinja za podnebje z indonezijske Nacionalne raziskovalne in inovacijske agencije Erma Yulihastin. Povprečna mesečna količina padavin na prizadetih območjih znaša okoli 150 mm, je pojasnila, vendar so na nekaterih območjih zabeležili več kot toliko v enem samem dnevu.