Po letu 2024 nič več Džakarta, Indonezija novo prestolnico poimenovala Nusantara

Vladni uradi, javne zgradbe in predsedniška palača se bodo preselili v provinco Vzhodni Kalimantan na otok Borneo, kar bo razbremenilo aktualno prestolnico, ki se nahaja na otoku Java in se bori z okoljskimi težavami. Indonezija namerava svojo novo prestolnico poimenovati Nusantara, kar v prevodu pomeni 'arhipelag'.

Gradnja nove prestolnice bi se lahko začela letos, potem ko je parlament v torek potrdil predlog zakona o novi prestolnici. S tem bodo prestolnico iz Džakarte na otoku Java preselili na otok Borneo. Predsednik Joko Widodo je prve načrte o selitvi prestolnice predstavil leta 2019. S tem bi, je dejal, razbremenili okolje v Džakarti in prerazporedili bogastvo. Selitev so prestavljali zaradi pandemije, vendar bi se naj po napovedih to dokončno zgodilo leta 2024.

icon-expand Nova prestolnica Indonezije se bo nahajala v provinci Vzhodni Kalimantan. FOTO: Dreamstime

Vlada upa, da bo s tem razbremenila Džakarto, 10-milijonsko mesto, ki je preobremenjeno, utaplja se v večkratnih poplavah in je eno najhitreje potapljajočih se mest na svetu zaradi prekomernega črpanja podzemne vode. Nekateri severni deli mesta se po oceni pristojnih pogrezajo tudi do 25 centimetrov na leto.

Novo ime je Widodo izbral med več kot 80 možnostmi. Zanj se je odločil, ker odraža geografijo Indonezije. Nekateri so ob tem dejali, da bi pri poimenovanju lahko prišlo do zmede, saj se beseda Nusantra uporablja tudi za poimenovanje prebivalcev arhipelaga kot celote. Nekateri pa so se spraševali tudi, zakaj se je predsednik odločil ravno za izraz Nusantra, ki izhaja iz starega jezika Jave, javanščine, medtem ko novo prestolnico gradijo na otoku Borneo.

icon-expand Finančno in gospodarsko središče države bo še vedno ostalo v Džakarti. FOTO: Shutterstock

S selitvijo prestolnice vlada tudi upa na prerazporeditev bogastva. Java je dom 60 odstotkom prebivalstva države in se tam nahaja večina gospodarske dejavnosti in moči. Kljub selitvi pa bo Džakarta še vedno ostala trgovsko in finančno središče države.