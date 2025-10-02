Indonezijski reševalci za iskanje v ruševinah začeli uporabljati težko mehanizacijo

V sredo so izpod ruševin potegnili pet preživelih, medtem ko jih 59 še vedno pogrešajo. Reševalne ekipe so v minulih dneh s termičnimi droni in drugimi senzorji zaznavale znake življenja pod tonami ruševin. Na sedmih območjih so v sredo reševalci še zaznavali znake življenja in se osredotočali na oskrbo preživelih s hrano in vodo prek ozkih odprtin.

Po navedbah nacionalne agencije za nadzorovanje nesreč danes znakov življenja pod ruševinami porušene večnadstropne šole Al Hozini na vzhodu Jave niso več zaznavali. Posledično bodo za čiščenje zdaj začeli uporabljati bagre in drugo težko mehanizacijo, medtem ko so pred tem za iskanje ujetih uporabljali zgolj ročno orodje.

Lokalne oblasti poudarjajo, da bodo dela kljub temu še naprej potekala previdno, da bi se izognili nadaljnjim nevarnostim za ujete žrtve, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Del štirinadstropne stavbe se je zrušil v ponedeljek, ko so se učenci zbrali med popoldanskimi molitvami. Kmalu zatem se je začela obširna reševalna akcija, lokalne oblasti pa so v torek sprva poročale o treh smrtnih žrtvah.

V sredo so izpod ruševin reševalci potegnili pet preživelih, še vedno pa jih 59 ostaja ujetih. Večinoma gre za učence, stare od 13 do 18 let, ter nekaj gradbenih delavcev. Ob petih preživelih so izpod ruševin potegnili tudi dve trupli, tako da se je število smrtnih žrtev za zdaj povečalo na pet.

Veliko upanja za preživetje preostalih ujetih lokalne oblasti nimajo več, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Okoli sto ljudi je nesrečo preživelo, več kot 20 pa se jih s poškodbami zdravi v bolnišnicah. V sredo se je v bližini porušenega internata zbralo več deset staršev, ki so čakali na novice o svojih otrocih. Prebivalci v bližini šole so jim med čakanjem ponudili bivanje v svojih domovih, medtem ko je več kot 300 ljudi sodelovalo v reševalnih akcijah, ki jih je nekoliko zmotil in za kratek čas prekinil tudi potres na morju v bližini otoka v noči na sredo.