Indonezijski ribiči tožijo mutinacionalko Holcim

V švicarskem mestu Zug je ta teden potekala obravnava v tožbi skupine indonezijskih ribičev zoper švicarskega multinacionalnega proizvajalca gradbenih materialov Holcim. Tožniki multinacionalki očitajo, da s svojo dejavnostjo prispeva k podnebnim spremembam in zviševanju gladine morja. Od nje med drugim zahtevajo odškodnino.

Tožbo zoper multinacionalko s sedežem v Švici so sprožili štirje ribiči – trije moški in ena ženska –, ki svojo dejavnost opravljajo okoli otoka Pari. Pari, ki leži 40 kilometrov severozahodno od Džakarte in šteje 1500 prebivalcev, ima le meter in pol nadmorske višine, v zadnjem obdobju pa je vse pogosteje poplavljen, je ta teden poročala švicarska tiskovna agencija Keystone-SDA. Škode in stroškov, ki nastajajo s podnebnimi spremembami in posledičnim naraščanjem gladine morja, ni povzročilo tamkajšnje prebivalstvo, je na okrožnem sodišču v Zugu dejala tožnica Ibu Asmania.

Tožniki od Holcima zahtevajo odškodnino za izgubo prihodkov in financiranje ukrepov za zaščito njihovega otoka. Gradbeno podjetje pozivajo tudi, naj poskrbi za nadaljnje občutno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2). Odvetnik multinacionalke pa je izpostavil, da posledice podnebnih sprememb čuti cel svet. Zatrdil je, da tožniki niso nič bolj prizadeti od ostalih ljudi. Hkrati je podvomil o pristojnosti civilnega sodišča v zadevi.

