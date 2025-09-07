Indonezijski ribiči tožijo mutinacionalko Holcim

- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Tožbo zoper multinacionalko s sedežem v Švici so sprožili štirje ribiči – trije moški in ena ženska –, ki svojo dejavnost opravljajo okoli otoka Pari. Pari, ki leži 40 kilometrov severozahodno od Džakarte in šteje 1500 prebivalcev, ima le meter in pol nadmorske višine, v zadnjem obdobju pa je vse pogosteje poplavljen, je ta teden poročala švicarska tiskovna agencija Keystone-SDA.
Škode in stroškov, ki nastajajo s podnebnimi spremembami in posledičnim naraščanjem gladine morja, ni povzročilo tamkajšnje prebivalstvo, je na okrožnem sodišču v Zugu dejala tožnica Ibu Asmania.
Tožniki od Holcima zahtevajo odškodnino za izgubo prihodkov in financiranje ukrepov za zaščito njihovega otoka. Gradbeno podjetje pozivajo tudi, naj poskrbi za nadaljnje občutno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2).
Odvetnik multinacionalke pa je izpostavil, da posledice podnebnih sprememb čuti cel svet. Zatrdil je, da tožniki niso nič bolj prizadeti od ostalih ljudi. Hkrati je podvomil o pristojnosti civilnega sodišča v zadevi.
V Holcimu sicer trdijo, da so izpuste CO2 od leta 2015 zmanjšali že za 50 odstotkov in da se jih trudijo še dodatno zajeziti.
Sodnik je ob koncu zaslišanja sporočil, da bo sodba sporočena pisno, odločanje pa naj bi lahko trajalo več tednov ali mesecev.
Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, ki se pri tem naslanja na podatke Carbon Majors, je Holcim eno od 120 največjih proizvajalcev nafte, plina, premoga in cementa na svetu, ki so zgodovinsko odgovorni za večino globalnih emisij CO2.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.