Tujina

Indonezijski ribiči tožijo mutinacionalko Holcim

Zug, 07. 09. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 55 minutami

Avtor
STA , K.H.
V švicarskem mestu Zug je ta teden potekala obravnava v tožbi skupine indonezijskih ribičev zoper švicarskega multinacionalnega proizvajalca gradbenih materialov Holcim. Tožniki multinacionalki očitajo, da s svojo dejavnostjo prispeva k podnebnim spremembam in zviševanju gladine morja. Od nje med drugim zahtevajo odškodnino.

Tožbo zoper multinacionalko s sedežem v Švici so sprožili štirje ribiči – trije moški in ena ženska –, ki svojo dejavnost opravljajo okoli otoka Pari. Pari, ki leži 40 kilometrov severozahodno od Džakarte in šteje 1500 prebivalcev, ima le meter in pol nadmorske višine, v zadnjem obdobju pa je vse pogosteje poplavljen, je ta teden poročala švicarska tiskovna agencija Keystone-SDA.

Škode in stroškov, ki nastajajo s podnebnimi spremembami in posledičnim naraščanjem gladine morja, ni povzročilo tamkajšnje prebivalstvo, je na okrožnem sodišču v Zugu dejala tožnica Ibu Asmania.

Ibu Asmania, otok Pari
Ibu Asmania, otok Pari FOTO: Profimedia

Tožniki od Holcima zahtevajo odškodnino za izgubo prihodkov in financiranje ukrepov za zaščito njihovega otoka. Gradbeno podjetje pozivajo tudi, naj poskrbi za nadaljnje občutno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2).

Odvetnik multinacionalke pa je izpostavil, da posledice podnebnih sprememb čuti cel svet. Zatrdil je, da tožniki niso nič bolj prizadeti od ostalih ljudi. Hkrati je podvomil o pristojnosti civilnega sodišča v zadevi.

Holcim
Holcim FOTO: Profimedia

V Holcimu sicer trdijo, da so izpuste CO2 od leta 2015 zmanjšali že za 50 odstotkov in da se jih trudijo še dodatno zajeziti.

Sodnik je ob koncu zaslišanja sporočil, da bo sodba sporočena pisno, odločanje pa naj bi lahko trajalo več tednov ali mesecev.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, ki se pri tem naslanja na podatke Carbon Majors, je Holcim eno od 120 največjih proizvajalcev nafte, plina, premoga in cementa na svetu, ki so zgodovinsko odgovorni za večino globalnih emisij CO2.

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
07. 09. 2025 12.40
Greta - opuščen projekt. Ribiči (nepismeni?), ki merijo višino gladine morja, novi projekt.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
07. 09. 2025 12.39
Eni zelo izobraženi ribiči, ki znajo, kako priti do inštitucij, svetovnih inštitucij, medijev, svetovnih medijev, in tako naprej,... 🤔🤣😀
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
07. 09. 2025 12.32
+1
Kdo je ta postopek sprožil, je v ozadju.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
07. 09. 2025 12.30
+1
Zelena prevara.
ODGOVORI
1 0
Kviz
07. 09. 2025 12.28
+4
To pa je šala za 1. april.
ODGOVORI
4 0
Lark
07. 09. 2025 12.23
+2
Dokler ne bo nekdo tožil Kitajcev, Indijcev ipd. , je vse skupaj dvoličnost in licemerstvo...
ODGOVORI
3 1
gozdar1
07. 09. 2025 12.25
+1
Tam ne bo uspeha.
ODGOVORI
1 0
mr_green
07. 09. 2025 12.22
+1
Gladina morja je na švedskem padla
ODGOVORI
1 0
marker1
07. 09. 2025 12.35
Je bila oseka?
ODGOVORI
0 0
Finfer
07. 09. 2025 12.16
-1
Milijarde in milijarde dobička jim daje pravico da uničujejo naravo glavno da bodo oni pobrali milijarde pa čeravno crkne vse živo !!
ODGOVORI
2 3
MESE?AR
07. 09. 2025 11.57
+5
A milijarda avtov pa ni problem ?
ODGOVORI
6 1
