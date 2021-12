Indonezijski vulkan nebo prekril z oblakom pepela, evakuacija prebivalcev poteka

Fotografije in posnetki, ki so jih na družbenih omrežjih delili prebivalci otoka Java in državna agencija za blažitev katastrof, prikazujejo prebivalce, ki bežijo pred velikim oblakom dima in pepela, ki se dviga nad okrožjem Lumajang v provinci Vzhodna Java, poročajo tuji mediji.

Izbruh sta spremljala nevihta in dež, ki sta lavo in tleče ostanke spremenila v debelo blato. To je uničilo vsaj en most, ki povezuje dve glavni vasi Pronojiwo in Candipuro, in oviralo evakuacijo. Lokalni uradnik Thoriqul Haq je dejal, da je zaradi izbruha vulkana prekinjena prometna povezava do bližnjega mesta Malang.