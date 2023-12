Indonezijski vulkan začel bruhati pepel

Oblasti so po izbruhu 2891 metrov visokega ognjenika razglasile nevarnost tretje stopnje na štiristopenjski lestvici, območje okoli kraterja so zaprle za javnost in odredile evakuacijo pohodnikov.

Po podatkih agencije za ohranjanje naravnih virov Zahodne Sumatre se je od sobote prek spletnega sistema rezervacij na dveh vstopnih točkah v Marapi prijavilo skupno 70 pohodnikov. Doslej so jih evakuirali 28, medtem ko za 42 nimajo informacij.