Iskanje črne skrinjice indonezijskega letala se nadaljuje

Reševalne ekipe so že naletele na razbitine letala in trupla nekaterih potnikov, poroča BBC. Niso pa se še uspeli dokopati do črne skrinjice, čeprav so uspeli določiti njeno lokacijo. Vodja reševalne ekipe Rasman MS je povedal, da danes nadaljujejo z iskanjem žrtev nesreče. "Iščemo jih brez prestanka, saj je pomembno, da jih čimprej najdemo," je dejal novinarjem.