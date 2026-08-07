Tujina
'Dvomim, da bo Infantino obstal na položaju do volitev'
Gianni Infantino se posipa s pepelom. Po burnih odzivih na njegov sporni projekt, ki bi v nogomet odprl vrata zasebnim vlagateljem, in kriznem sestanku v Maroku se je vodstvo svetovne nogometne organizacije opravičilo ter obljubilo spremembe, hkrati pa Infantinu izreklo polno podporo. Je opravičilo dovolj za umiritev največje krize v vrhu Fife v zadnjih letih?
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- 04:25Iz 24UR ZVEČER: Tomaž Ambrožič o položaju Infantina
- 02:41Iz 24UR ZVEČER: Kriza na vrhu Fife
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