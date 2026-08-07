'Dvomim, da bo Infantino obstal na položaju do volitev'

Gianni Infantino se posipa s pepelom. Po burnih odzivih na njegov sporni projekt, ki bi v nogomet odprl vrata zasebnim vlagateljem, in kriznem sestanku v Maroku se je vodstvo svetovne nogometne organizacije opravičilo ter obljubilo spremembe, hkrati pa Infantinu izreklo polno podporo. Je opravičilo dovolj za umiritev največje krize v vrhu Fife v zadnjih letih?