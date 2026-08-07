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'Dvomim, da bo Infantino obstal na položaju do volitev'

Zurich, 07. 08. 2026 06.00 pred 3 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
24UR ZVEČER Danica Jovanović
Gianni Infantino

Gianni Infantino se posipa s pepelom. Po burnih odzivih na njegov sporni projekt, ki bi v nogomet odprl vrata zasebnim vlagateljem, in kriznem sestanku v Maroku se je vodstvo svetovne nogometne organizacije opravičilo ter obljubilo spremembe, hkrati pa Infantinu izreklo polno podporo. Je opravičilo dovolj za umiritev največje krize v vrhu Fife v zadnjih letih?

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KOMENTARJI3

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sukar 1
07. 08. 2026 09.59
kar naprej o tem dildu....aja, vazelin je zraven
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+1
1 0
Vladna norost
07. 08. 2026 08.58
Lahko ga reši oranžni...samo poklicat mora.
Odgovori
+3
3 0
FORTUDO1
07. 08. 2026 08.41
Sramota za nogomet, da tudi takšni asi, kot je Arsene Wenger, ki je nekoč "zagovarjal" pravi nogomet, na koncu podpre Infantima, poleg vseh ostalih. Zamenjat bi morali kompletno vodstvo FIFE, podobno kot na naši nesposobni NZS.
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+3
3 0
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