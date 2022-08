Inferno: prebivalci v strahu pred ognjem plezali na strehe hiš

Francija se, tako kot večina drugih evropskih držav, to poletje spopada z dolgotrajnimi vročinskimi valovi in najhujšo sušo v zgodovini države. Trenutno je aktivnih več deset gozdnih požarov. Požar v departmaju Gironde divja brez nadzora kljub prizadevanjem gasilcev, katerim so na pomoč priskočila tudi letala. Požar je do zdaj uničil okoli 6200 hektarjev gozda in se razširil južno v sosednji departma Landes.

"Pripravite svoje dokumente, nekaj stvari in živali, ki jih lahko vzamete s seboj," so na Facebooku prebivalcem naselja Belin-Beliet sporočile lokalne oblasti tik pred evakuacijo. V bližnji vasi Hostens je policija hodila od vrat do vrat in prebivalce pozivala, naj nemudoma zapustijo svoje domove.

Camille Delay je s svojim partnerjem, sinom in dvema mačkama pobegnila pred požarom. "Vsi v vasi so splezali na strehe hiš in opazovali, kako se ogenj približuje," je povedala za Reuters.

Nekateri sicer niso želeli zapustiti svojih domov."Zapleteno je, ko imaš pse. Ne moremo jih pustiti tukaj. Skrbi me, ker je požar že blizu našega zemljišča in veter začenja spreminjati smer," je dejala Allisson Horan.

Letos je v Franciji zgorelo že več kot 57.200 hektarjev površin, kar je skoraj šestkrat več od letnega povprečja. Švedska in Italija sta Franciji že obljubili pomoč pri gašenju požarov, je sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin. Ob tem je opozoril, da je večino požarov bodisi po nesreči bodisi namerno povzročil človek.

Na grškem otoku Tasos izbruhnil obsežen požar

Na grškem otoku Tasos v severnem Egejskem morju je izbruhnil obsežen gozdni požar. Zaradi ognja so morali evakuirati eno od tamkajšnjih vasi. Kot so sporočili gasilci, požar skuša omejiti šest letal za gašenje, šest helikopterjev ter več sto gasilcev in prostovoljcev.

Z otoka, ki je gosto poraščen z gozdovi, se vije dim, ki ga je po poročanju lokalnih medijev videti že od daleč. Kot je sporočil župan otoka Lefteris Kiriakidis, doslej v požaru ni bil še nihče poškodovan.

Po podatkih grške civilne zaščite je bilo letos v požarih v Grčiji uničenih že več kot 13.000 hektarjev površin. Med razlogi za požare vremenoslovci omenjajo tudi podnebne spremembe, saj se po več mesecih suše ob visokih temperaturah in močnem vetru vsak manjši požar hitro razplamti v obsežen gozdni požar.