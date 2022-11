Stavke zaradi inflacije prekinjajo javni promet in storitve širom Evrope

Na tisoče protestnikov se je zgrnilo na ulice Aten in Soluna v Grčiji zaradi 24 urne stavke delavcev iz javnega in zasebnega sektorja proti zvišanju cen. Gre za eno v vrsti mnogoterih akcij po Evropi zaradi naraščajoče inflacije. Stavka je prekinila storitve po vsej državi, vključno s trajekti, privezanimi v pristaniščih, kar je prekinilo povezave z grškimi otoki, državne šole so bile zaprte, javne bolnišnice so delovale z zmanjšanim številom osebja, večina javnega prevoza pa se je ustavila.

V Atenah in Solunu so izbruhnili kratki spopadi med manjšimi skupinami protestnikov in policijo, ki je proteste skušala nadzorovati. Demonstranti so v policijo metali molotovke in kamenje, policija pa je odgovorila s solzivcem in šok bombami. Poškodovanih naj sicer ne bi bilo. Avtobusi in trolejbusi v grški prestolnici danes zaradi stavke niso vozili, delovala pa je tudi le ena od treh prog podzemne železnice.

Železniško osebje, poštni uslužbenci, odvetniki, osebje telekomunikacijskega holdinga, delavci na pristaniščih in pobiralci smeti so vsi postopoma zapustili svoja delovna mesta ter se priključili stavkam. Kontrolorji letenja bi prav tako morali sodelovati v stavki, odločili so se tudi za šesturno prekinitev dela, vendar so to odločitev morali preklicati potem ko je sodišče njihovo udeležbo razglasilo za nezakonito. Potniki, ki so prispeli na atensko mednarodno letališče, so imeli izjemno omejene možnosti za prihod v mesto, saj niso imeli na voljo avtobusov, taksijev ali podzemne železnice. Množice so se zbirale pri agencijah za najem avtomobilov, medtem ko so drugi poskušali oditi z medkrajevnimi avtobusi, ki so bili edina oblika javnega prevoza, ki je še vedno delovala.

"Delavci se skupaj s sindikati borijo proti povišanim cenam, ki utapljajo grška gospodinjstva," so sporočili pri GSEE, konfederacija sindikatov zasebnega sektorja. Sindikati so pozvali k zvišanju plač in dvigu minimalne plače, ki za zaposlene znaša nekaj več kot 700 evrov na mesec ter drznejše in odločnejše ukrepe za boj proti inflaciji. Podobno se je zgodilo tudi v Belgiji, ko so delavci organizirali vsenacionalno stavko zaradi zvišanja življenjskih stroškov, kar je ogrozilo promet v večjem delu države in zmotilo poslovanje trgovinskih verig. Vodilni sindikati pozivajo k zvišanju plač, zaradi česar so večino vlakov in javnega mestnega prometa omejili na minimum in odpovedali do 60 odstotkov letov na bruseljskem letališču. Protestom se je pridružilo tudi osebje bolnišnic v francosko govoreči regiji Valonija in v Bruslju, kar je povzročilo preložitev nenujnih terminov in operacij.

Inflacija v 19 državah, ki uporabljajo evro valuto, vključno z Grčijo in Belgijo, je prejšnji mesec dosegla rekordnih 10,7 odstotkov, predvsem zaradi višjih cen energije. V Veliki Britaniji je največji sindikat medicinskih delavcev v državi, Royal College of Nursing napovedal stavko svojih sto tisočih članov. Medicinske sestre naj bi podprle prvo stavko po vsej državi v 106-letni zgodovini sindikata. Združeno Kraljestvo že skoraj celo stoletje ni imelo splošne stavke po celi državi, vendar se nemiri delavcev širijo v javnem in zasebnem sektorju, še bolj zdaj ko je inflacija zlezla nad 10 odstotkov.