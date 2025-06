Bomo lahko videli v temi? Kitajci razvili infrardečo lečo

Svetloba se širi v valovih in ima različne valovne dolžine, ki določajo barvo in energijo. Človeško oko lahko zazna svetlobo le v območju od približno 400 do 700 nanometrov. Infrardeča svetloba pa ima daljše valovne dolžine – od 750 nanometrov do enega milimetra – zato je s prostim očesom nevidna.

Doslej je bilo za zaznavanje infrardeče svetlobe nujno uporabljati očala ali naprave za nočno gledanje z lastnim virom energije.

Na Univerzi za znanost in tehnologijo v Hefeiju na vzhodu Kitajske so raziskovalci, pod vodstvom Yuqiana Ma, razvili posebno kontaktno lečo, ki infrardečo svetlobo pretvarja v vidno. Združili so mehke kontaktne leče z 45-nanometrskimi delci iz zlata, natrijevega gadolinijevega fluorida ter iterbijevih in erbijevih ionov.

V znanstveni reviji Cell je ekipa zapisala, da te leče z upkonverzijo (UCL) pretvarjajo infrardečo svetlobo z valovnimi dolžinami med 800 in 1600 nanometri v vidno svetlobo. "Nanodelci obogatijo dolge svetlobne valove z energijo in infrardečo svetlobo pretvorijo v osnovne barve, ki jih lahko vidi človeško oko."