Hrvaško plinsko ploščad našli na dnu morja

Med neurjem pretekli konec tedna je hrvaška energetska družba Ina izgubila stike s plinsko ploščadjo Ivana D. Iz Pulja so danes poslali ladjo "Junak", da bi poiskali izginulo ploščad. S pomočjo podvodnega plovila so jo našli na dnu morja. Iz Ine so sporočili, da bodo naknadno objavili okoliščine dogodka. Na ploščadi ni bilo človeške posadke.

Po tem, ko so prejšnjo soboto obvestili javnost, da je prišlo do nesreče, so poudarili, da se je na ploščadi vklopil sistem za nujno izključitev pogona, zaprti so bili tudi varnostni ventili na plinski vrtini. Zatrdili so, da dogodek ni imel škodljivega vpliva na okolje.