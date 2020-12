Inino ploščad bodo iskali z robotom

Pred koncem tedna bodo v iskanje pogrešane ploščadi vključili tudi inšpektorje luške kapitanije in dva inšpektorja z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo."Določili bomo vse podrobnosti in najverjetneje bodo v četrtek ali petek začeli iskanje s pomočjo ladje. Preiskali bomo celoten morski del, nad in pod morsko gladino, da natančno ugotovimo, kje se nahaja. Zaenkrat nismo mogli storiti ničesar, ker je vreme zelo slabo in je vidljivost zmanjšana, na delu, kjer se nahaja ploščad, pa so valovi zagotovo visoki od 2,5 do 3 metre,"je povedala Dolores Brenko Škerjanc, kapetanka Luške uprave Pulja, ki noče ugibati, kaj se je zgodilo, poudarja pa, da kaj takega še ni doživela. Na ministrstvu za morje so potrdili, da se bodo tudi sami pridružili iskanju. "Trenutno potekajo priprave v zvezi z vključitvijo ustrezne ladje z opremo za pregled voda in dna. Odhod ladje je predviden po umiritvi neugodnih meteoroloških razmer,"so sporočili. INA je že včeraj poročala, da vreme še ne omogoča varnega ogleda lokacije, da pa za iskanje izginule ploščadi poleg ladje pripravljajo tudi podvodno robotsko podmornico za iskanje dna. Ina tudi sicer z robotsko podmornico pregleduje stanje svojih objektov.

Spomnimo, da je Ina potrdila, da omenjeni dogodek ni imel škodljivega vpliva na okolje, proizvodnja na vseh drugih ploščadih pa poteka po načrtih. Poudarili so še, da je bil zadnji usklajeni pregled ploščadi Ivane D opravljen oktobra in da je objekt obratoval z veljavnim varnostnim spričevalom.