Starodavna inkovska 'tehnologija' kot rešitev za pomanjkanje vode v Peruju

Dostop do vode v Limi, glavnem mestu Peruja, postaja vse težji. To je namreč drugo najbolj suho mesto na svetu in ledeniki v Andih se zaradi podnebne krize talijo z alarmantno hitrostjo.

Splošno znano je, da so bili Inki eno najbolj naprednih ljudstev svojega časa. Že v 15. stoletju so gradili kanale, bazene in ceste, v njihovih domovih pa je voda tekla po kanalih pod tlemi in hladila okoliški zrak. Vodne kanale je pred stoletji zgradila etnična skupina Yapani z uporabo gline in kamnin.

Danes v Peruju uporabljajo starodavno "inkovsko tehnologijo", oziroma prenavljajo obsežno mrežo kanalov nad mestom San Pedro de Casta v okrožju Huarochiri. Lokalna občina je sicer pred tem že gradila nove kanale z betonom, vendar je ta zadušil rast rastlin, kar je močno vplivalo na lokalni ekosistem, kanali pa so se po 10 letih sesuli. Yapani kanali pa zdržijo tudi več kot 100 let, če so zgrajeni pravilno. Kanali so prepustni, zato se voda filtrira in ne škoduje ekosistemu.

"Naši predniki so zgradili kanale s kamenjem in glino. To znanje se izgublja in v našem interesu je, da ga povrnemo," je za Indpendent dejal Gregorio Rios, ki nadzoruje obnovo kanalov. "Moramo prevzeti nadzor nad upravljanjem vode za pridelke. Vse to se dela zahvaljujoč znanju naših prednikov," je dodal.

Toda domačini so zgrabili priložnost za obnovo kanalov. Za obnovo je bilo potrebnih 30 delavcev iz mesta, trajala pa je štiri mesece. V ta projekt se je vključila večina skupnosti, ker so od tega odvisni tudi njihovi lokalni pridelki, kot so avokado, jabolka in koruza.

Tehnike, ki jih uporablja Gregorio Rios, so lahko ključno orožje v boju s sušo, saj je vode vse manj, zlasti v izoliranih skupnostih. Maria Caballero, analitičarka podnebnih scenarijev za nacionalno meteorološko in hidrološko službo Peruja, je dejala: "Peru je ena izmed držav, ki so najbolj ranljive za podnebne spremembe. To je tropsko območje z gorskimi ledeniki in dolgo obalo."

"Ledeniki se hitro topijo in izgubljamo njihov potencial kot vodni vir," je na koncu dodala.