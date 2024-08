Ino oškodovali za 160 milijonov: obtoženih sedem oseb in podjetje

Uskok je po obsežni preiskavi, ki se je začela avgusta 2022, vložil obtožnico proti sedmim osebam in enemu podjetju zaradi organiziranega kriminala, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju in pranja denarja.

Preiskovalci so v dveh letih zaslišali številne priče ter med drugim pregledali okoli 250 računov in analizirali skoraj 40 mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in drugih tehničnih naprav, s katerih so prenesli za okoli 3500 gigabajtov podatkov.

Kot so ugotovili med obsežno preiskavo, so se obtoženi dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah, do 19,80 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po do 346,36 evra na megavatno uro. S tem so ustvarili skupno 187,6 milijona evrov prihodkov oz. 158,2 milijona evrov dobička, Ino pa oškodovali za 159,8 milijona evrov.