Inovativna pokopališča pri sosedih: cvetlični travnik, pokop v gozdu, vrtovi z žaro ...

Alternativne oblike pokopavanja so vse bolj priljubljene in tudi Dunaj uvaja nove možnosti večnega slovesa. Prihajajočo pomlad bodo na voljo pokopališča v obliki cvetličnih travnikov, ki bodo slovo od pokojnika na spoštljiv način združevala z ljubeznijo do narave, so sporočili iz Mednarodne pisarne mesta Dunaj.

Na Dunaju je vse več zanimanja za naravne grobove, svojci se lahko med drugim odločijo za pokop v gozdu, pod drevesom, grmom ali pa za vrtove z žarami, ki se razgradijo z deževnico. Na nekaterih pokopališčih vrtnarijo celo urbani vrtičkarji. Alternativne oblike pokopa tako tam že dolgo niso nič nenavadnega, saj naravni grobovi obsegajo kar 66.000 kvadratnih metrov površine. Mestno pokopališko podjetje Friedhöfe Wien v sklopu širše strategije, ki se osredotoča na širitev naravnih pokopališč v urbanih okoljih, prebivalcem nudi številne nekonvencionalne oblike zadnjega počitka. Od pomladi 2026 bo na voljo tudi pokopališče v obliki cvetličnega travnika, napovedujejo.

Travniško pokopališče na Dunaju

Biorazgradljive žare za 890 duš

Travniška pokopališča bodo najprej na voljo na pokopališču Feuerhalle Simmering v 11. dunajskem okrožju. Na travniškem pokopališču bo prostora za 890 biorazgradljivih žar. Površino bodo krasile večletne cvetlice, katerih podoba se bo spreminjala s prehodi letnih časov. Razkroj ekoloških žar bo tako ob sočasnem spreminjanju cvetličnega polja odražal naravni življenjski cikel. "Tovrstni trajnostni načini pokopavanja ustvarjajo prostore spomina, ki svojcem nudijo mirno mesto za žalovanje v sožitju z naravo. S tem korakom Dunaj še naprej stavi na trajnostne in ekološke rešitve, tudi na področju pokopaliških praks," so prepričani v mestu Dunaj.

Pokop v zavetju dreves

Dunajčani so lahko pokopani tudi ob vznožju starih dreves. "Med mogočnimi, mirnimi drevesi se lažje sprostimo in napolnimo z energijo. Lepo je ustvariti spomenik zase in za svoje ljubljene na takšnem mestu," menijo na Dunaju. Gozdni grobovi na Dunajskem osrednjem pokopališču združujejo naravo s prednostmi dobro vzdrževanega pokopališča. Do gozdnih grobov se lahko dostopa vse leto po urejenih poteh. Medtem ko spominska mesta, deloma zaradi biorazgradljivih žar, tvorijo tesno simbiozo z okoliškim gozdom, njihovi vrtnarji ljubeče in spoštljivo skrbijo za grobove – in to brezplačno. Svojci lahko na kamen vgravirajo imena, leta rojstva in smrti, pojasnjujejo.

Gozdno pokopališče na Dunaju