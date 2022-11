Inšpekcijski pregled za Božičke, da so res tisti 'pravi'

Bela brada, rdeče ogrinjalo in črni čevlji. Tako si vsak izmed nas predstavlja Božička. Vendar morajo biti božičkovi pomočniki, ki po v adventnem času mestih in vaseh širijo veselje, na svojo opravo še bolj pozorni. Biti mora dovolj kakovostna, brada primerno urejena, kot se to spodobi za namestnike pravega Božička. V Berlinu so na pomembne podrobnosti še veliko bolj občutljivi, zato se vsi Božički zberejo na generalni skupščini, kjer jih vsako leto doleti temeljit inšpekcijski pregled. So ga letos vsi prestali? So bili dovolj dobro pripravljeni, da lahko prevzamejo to zelo pomembno vlogo?