Inštalaterju zapustila več kot tri milijone evrov, družina je zgrožena

Družina starejše ženske iz Klosterneuburga je bila presenečena, ko so jo na hitro odpeljali v bolnišnico: ženska z demenco je namreč svoje zdravstvene težave namesto sorodnikom, zaupala lokalnemu inštalaterju. Poleg tega je, kot poroča krone.at, inštalaterju, šlo naj bi za mlajšega moškega, že dala tudi svoje premoženje in ga štela za svojega edinega dediča. "Gre za premoženje v višini treh milijonov evrov in več," pa pravi njen nečak.

Nečak pravi, da je šokiran nad tem, kako enostavno se je dokopati do dediščine, četudi oseba ni del družine.

Ženska je leta 2018 po 50 letih zakona izgubila moža, ki je skrbel za vse finančne in organizacijske zadeve, otrok pa nista imela. Obrtnik naj bi ji redno pomagal od leta 2019 - med drugim, ko so bile težave s plinskim bojlerjem ali vdorom vode v klet.

Družina je sicer vmes opazila, da se stanje ženske slabša. Med drugim naj bi kopnela hvaležnost do sestre, ki ji je pomagala po smrti soproga - in se postopoma spremenila v zavračanje. Razlogi naj bi tičali tudi v dogodkih, ki so se zgodili že v otroštvu obeh žensk. Nečak pravi, da se je postopoma umikala v svoj svet, potem pa so pri njej diagnosticirali še demenco.

Vmes pa je torej, kot poroča krone.at, inštalaterju prepisala vse svoje nepremičnine, katerih skupna površina naj bi bila okoli 3000 kvadratnih metrov, moški je postal tudi edini dedič v njeni oporoki, prav tako je pri notarju podpisala pooblastilo, da je imenovan za njenega zakonitega zastopnika.

Čeprav so sorodniki s situacijo nezadovoljni, so pravni strokovnjaki za medij pojasnili, da je postopek popolnoma zakonit. Dokler ni kaznivega dejanja, kot so goljufija, prisila ali preslepitev, svojci ne morejo kaj veliko narediti, pravijo. Kot dodajajo, je prejemnik v navedenem primeru dvojno zaščiten, zelo težko pa bi tudi dokazali, da v času podpisa ženska ni bila opravilno sposobna. Tudi če bi to v konkretnem primeru uspelo, še vedno obstaja volja: "Za veljavnost je dovolj, če ima zapustnik duševno stanje dvanajst do 14-letnega otroka," je pojasnil odvetnik Lorenz Kirschner.

Družina je sicer vseeno poskušala ugovarjati, a je ženska nato umrla. Zdaj jim ostane samo še civilna tožba, v kateri pa sorodniki tudi sami dvomijo, da bi zmagali. Dodajajo pa, da jim je žal, ker so bile v dediščino vključene tudi stvari, ki nimajo materialne vrednosti, so pa pomembne - med drugim družinske fotografije.

Kischner pa pravi, da je veliko primerov, ko družina ne deduje premoženja. "Zlasti, če so drugi ljudje v času njegovega življenja bolj skrbeli za pokojnika." In četudi morda ta podpora ni bila altruistična, ampak je šlo za željo po premoženju, to s pravnega stališča ni sporno, dodaja.