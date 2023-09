Inštitut IfW poslabšal gospodarsko napoved za Nemčijo

Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili iz inštituta IfW, so glavni razlogi za poslabšanje napovedi šibka industrija, kriza v gradbeništvu in pešajoča poraba potrošnikov. "Nemčija zdaj čuti, da njen stari industrijski poslovni model ne deluje več," je dejal predsednik inštituta Moritz Schularick.

Poudaril je, da so nekateri dejavniki, kot so ozka grla v dobavi, že izgubili vpliv, a poslovno okolje ostaja zaostreno. Glavni ekonomist pri inštitutu IfW Stefan Kooths je ob tem sicer poudaril, da nemško gospodarstvo trenutno deluje pod svojimi zmožnostmi, zato se bo izkoristek zmogljivosti verjetno kmalu spet povečal. "Vendar bo BDP takrat okoli tri odstotke pod ravnjo, ki se je za leti 2024 in 2025 zdela mogoča pred izbruhom pandemije covida-19," je dejal.

Glede inflacije so na inštitutu IfW medtem bolj optimistični. Pričakujejo, da se bo prihodnje leto začela močno zniževati in bo najpozneje leta 2025 dosegla 2,1 odstotka. Avgusta je bila medletno 6,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot julija.