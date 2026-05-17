Osumljenec na begu: ustrelil 19-letnega dostavljavca, pred leti že moril

Policija še vedno išče 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer pred hišo ustrelil 19-letnega dostavljalca hrane. Po neuradnih informacijah naj bi najstnik priskočil na pomoč prijatelju, ki hrane 50-letniku ni upal dostaviti, saj naj bi se mu ljudje izogibali.
Ko je 19-letnik stopil pred hišo 50-letnika, ga je ta ustrelil, njegov prijatelj, ki ga je čakal v avtomobilu, pa je v paniki zbežal.
Pobegnil je tudi napadalec, predvidevajo, da v gozd, zato območje preletava helikopter, v zraku so tudi droni. Intenzivna akcija traja že od sobote zvečer.
Kot poroča net.hr, gre za starega znanca policije, ki naj bi pred 32 leti v Dalmaciji umoril 22-letno žensko in nato prestajal 12-letno zaporno kazen.
Umor je takrat regijo močno pretresel, saj naj bi moški brutalni umor dolgo in skrbno načrtoval. Moški naj bi žrtev takrat več mesecev zasledoval, nekega večera, ko se je z avtobusne postaje vračala proti domu, pa jo je napadel in večkrat zabodel z nožem. Truplo dekleta so našli naslednje jutro. Primer je bil dolgo časa nerazjasnjen, šele po nekaj letih je preiskava dobila preobrat, potem ko je moški o dogodku govoril drugim. Umor je nato priznal.
Leta 2002 je bil zaradi težav z duševnim zdravjem obsojen na 12 let zapora z obveznim psihiatričnim zdravljenjem.
Pred tremi leti pa so ga obravnavali še zaradi nedovoljene posesti in izdelave orožja in eksploziva.