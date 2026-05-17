Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Osumljenec na begu: ustrelil 19-letnega dostavljavca, pred leti že moril

Drniš, 17. 05. 2026 11.33 pred 11 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Intenzivna iskalna akcija na Hrvaškem

Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, so odkrili šele sedem let pozneje.

Policija še vedno išče 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer pred hišo ustrelil 19-letnega dostavljalca hrane. Po neuradnih informacijah naj bi najstnik priskočil na pomoč prijatelju, ki hrane 50-letniku ni upal dostaviti, saj naj bi se mu ljudje izogibali.

Ko je 19-letnik stopil pred hišo 50-letnika, ga je ta ustrelil, njegov prijatelj, ki ga je čakal v avtomobilu, pa je v paniki zbežal.

Pobegnil je tudi napadalec, predvidevajo, da v gozd, zato območje preletava helikopter, v zraku so tudi droni. Intenzivna akcija traja že od sobote zvečer.

Kot poroča net.hr, gre za starega znanca policije, ki naj bi pred 32 leti v Dalmaciji umoril 22-letno žensko in nato prestajal 12-letno zaporno kazen.

Umor je takrat regijo močno pretresel, saj naj bi moški brutalni umor dolgo in skrbno načrtoval. Moški naj bi žrtev takrat več mesecev zasledoval, nekega večera, ko se je z avtobusne postaje vračala proti domu, pa jo je napadel in večkrat zabodel z nožem. Truplo dekleta so našli naslednje jutro. Primer je bil dolgo časa nerazjasnjen, šele po nekaj letih je preiskava dobila preobrat, potem ko je moški o dogodku govoril drugim. Umor je nato priznal.

Leta 2002 je bil zaradi težav z duševnim zdravjem obsojen na 12 let zapora z obveznim psihiatričnim zdravljenjem.

Pred tremi leti pa so ga obravnavali še zaradi nedovoljene posesti in izdelave orožja in eksploziva.

Drniš umor hrvaška črna kronika policijska akcija

V strehi hiše ogromna luknja, kosi letala na dvoriščih, pločniku, vrtovih

24ur.com Nove podrobnosti: storilec, ki je v smrtni nevarnosti, ni bil znanec policije
24ur.com Novinarska ekipa poročala o umoru, ko se je na kraj vrnil oborožen strelec
24ur.com Streljanje v Zagrebu: 'Pritekel je iz BMW-ja, ga ustrelil v glavo in pobegnil'
24ur.com Podrobnosti streljanja: na terasi lokala po sporu streljal na moška
24ur.com V streljanju pri Karlovcu umrla oseba
24ur.com Grozil ji je, jo zalezoval, nato pa ubil s službeno pištolo in odpeljal hčer
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713