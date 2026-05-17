Osumljenec na begu: ustrelil 19-letnega dostavljavca, pred leti že moril

Policija še vedno išče 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer pred hišo ustrelil 19-letnega dostavljalca hrane. Po neuradnih informacijah naj bi najstnik priskočil na pomoč prijatelju, ki hrane 50-letniku ni upal dostaviti, saj naj bi se mu ljudje izogibali.

Ko je 19-letnik stopil pred hišo 50-letnika, ga je ta ustrelil, njegov prijatelj, ki ga je čakal v avtomobilu, pa je v paniki zbežal.

Pobegnil je tudi napadalec, predvidevajo, da v gozd, zato območje preletava helikopter, v zraku so tudi droni. Intenzivna akcija traja že od sobote zvečer.