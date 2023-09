Intenzivni spopadi v Sudanu, uničenih več stavb in nebotičnik

"V okolici sedeža vojske zdaj potekajo spopadi z različnimi vrstami orožja," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od prebivalcev Kartuma. Druge priče pa so povedale, da so slišale eksplozije, ko je vojska s topništvom napadla baze paravojaških sil RSF. Priče so poročale tudi o spopadih v mestu El-Obeid.