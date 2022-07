Interna preiskava: Policija upravičeno streljala v Hajdukove navijače

Več kot mesec dni po napadu Hajdukovih navijačev na hrvaške policiste je vseh 43 pridržanih članov Torcide na prostosti. Zagrebška policija pa je sporočila, da je interna preiskava pokazala, da z uporabo strelnega orožja policisti v danih okoliščinah niso prekoračili svojih pooblastil.

Policija je orožje, kot navaja PU Zagreb, uporabila v samoobrambi, prisilna sredstva pa upravičeno in zakonito, poroča Jutarnji list.

"V dogodku, ki se je zgodil 21. maja na avtocesti A1 pri počivališču Desinec Sever, ko je večja skupina oseb zaustavila promet na avtocesti, izzvala nered in napadla policijske uslužbence, policija ni uporabila prekomerne sile. Policisti so strelno orožje uporabili v samoobrambi, da bi preprečili ogrožanje svojih življenj in življenj drugih policijskih uslužbencev."

icon-expand Spopad navijačev Hajduka in policije. FOTO: Bobo

Dodali so, da policija v sodelovanju z državnim odvetništvom še naprej izvaja preiskave vseh okoliščin dogodka in oseb, ki so bile vanj vpletene.