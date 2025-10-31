Interpol Avstrijca iskal 48 let, našli so ga na dopustu v Italiji

Leta 1977 sta bila takrat 23-letnik in njegov zdaj že pokojni oče v Egiptu vpletena v spor glede zemljišča z znancem. Prepir se je stopnjeval in znanca sta ustrelila, ko je šel mimo njune hiše.

Po zagrešitvi zločina je 23-letnik pobegnil v Avstrijo, kjer se je uspešno skril in kasneje celo pridobil državljanstvo. Medtem ga je egiptovsko sodišče v odsotnosti obsodilo na pet let zapora. Na podlagi te sodbe je bil za njim izdan mednarodni nalog za prijetje, ki velja še danes, navaja Index.

Upokojenec je očitno pozabil, da ga Interpol še vedno aktivno išče prek tako imenovane rdeče tiralice. Med počitnicami na slikoviti savonski rivieri v italijanski regiji Ligurija se je s potnim listom prijavil v hotel. Osebje hotela je takoj opozorilo policijo, a je beguncu uspelo potovati v Španijo, preden je prišla specialna enota.

A je le nekaj dni pozneje naredil usodno napako - vrnil se je v isti italijanski hotel. Tokrat je bila policija pripravljena, postavila je zasedo in ga aretirala.

Avstrijec je zdaj v zaporu Marassi v Genovi, kjer čaka na izročitev.