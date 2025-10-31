Svetli način
Tujina

Interpol Avstrijca iskal 48 let, našli so ga na dopustu v Italiji

Genova, 31. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
2

Skoraj pol stoletja po zločinu je pravica dohitela 71-letnega Avstrijca, ki je bil aretiran v hotelu v Italiji zaradi umora, storjenega leta 1977. Avstrijec je osumljen, da je pred 48 leti v Egiptu skupaj z očetom ubil moškega. Od takrat je bil na begu.

Leta 1977 sta bila takrat 23-letnik in njegov zdaj že pokojni oče v Egiptu vpletena v spor glede zemljišča z znancem. Prepir se je stopnjeval in znanca sta ustrelila, ko je šel mimo njune hiše.

Po zagrešitvi zločina je 23-letnik pobegnil v Avstrijo, kjer se je uspešno skril in kasneje celo pridobil državljanstvo. Medtem ga je egiptovsko sodišče v odsotnosti obsodilo na pet let zapora. Na podlagi te sodbe je bil za njim izdan mednarodni nalog za prijetje, ki velja še danes, navaja Index.

Upokojenec je očitno pozabil, da ga Interpol še vedno aktivno išče prek tako imenovane rdeče tiralice. Med počitnicami na slikoviti savonski rivieri v italijanski regiji Ligurija se je s potnim listom prijavil v hotel. Osebje hotela je takoj opozorilo policijo, a je beguncu uspelo potovati v Španijo, preden je prišla specialna enota.

A je le nekaj dni pozneje naredil usodno napako - vrnil se je v isti italijanski hotel. Tokrat je bila policija pripravljena, postavila je zasedo in ga aretirala.

Avstrijec je zdaj v zaporu Marassi v Genovi, kjer čaka na izročitev.

Italijanska policija
Italijanska policija FOTO: Shutterstock
avstrijec zapor umor dopust italija
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
31. 10. 2025 11.14
krneki
ODGOVORI
0 0
headshot402
31. 10. 2025 11.13
+1
eh pustili bi ga… Ziher je ze pozabil zakaj se sploh gre. nagrado mu raje dajte ne da ga v zapor pri teh letih vrzete.
ODGOVORI
1 0
