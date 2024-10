Fotoroboti 46 trupel preminulih žensk, Interpol ugotavlja njihovo identiteto

"Tudi najmanjša malenkost je lahko odločilnega pomena pri razreševanju nerešenih primerov," je sporočil generalni sekretar Interpola Jürgen Stock in dodal, da lahko javnost preiskovalcem pomaga s priklicem morebitnih spominov, posredovanjem namigov ali deljenjem zgodb.

Ker identiteta žrtev še ni znana, je Interpol na spletni strani objavil fotorobote oziroma rekonstrukcije obrazov preminulih žensk in fotografije njihovih predmetov, ki bi lahko pomagali pri določanju identitete, kot so obleke in nakit.

Mednarodna organizacija kriminalistične policije se je na javnost obrnila v sodelovanju s policijami šestih evropskih držav: Belgije, Nemčije, Nizozemske, Francije, Italije in Španije, kjer so namreč našli trupla žensk. Gre sicer za stare primere, ženske so umrle pred 10, 20, 30 ali celo 40 leti, piše na spletni strani Interpola. Prav tako ne izključujejo možnosti, da so ženske državljanke katere koli druge države.