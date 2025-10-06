Netanjahu Evropi: Ne hranite krokodila, ker vas bo napadel

"Evropa se je podredila terorizmu Hamasa," je v intervjuju za Euronews dejal Netanjahu in izjavil, da so nedavna priznanja države Palestine s strani več evropskih držav nagrada Hamasu. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.

V intervjuju je bil sicer kritičen do evropske drže pri reševanju konflikta. Dodal je, da se mora Evropa upreti teroristični grožnji, saj po njegovem mnenju Izrael, v imenu "svobodnega sveta" vodi boj proti "barbarom", ki bi lahko napadali Evropo. "Upam, da bo Evropa spremenila svojo usmeritev."

V torek bosta minili točno dve leti od napada Hamasa na Izrael, v katerem so ubili 1200 ljudi in zajeli okoli 250 talcev. Trenutno jih Hamas zadržuje še 48, od tega naj bi jih bilo živih še okoli 20. Trumpov predlog zato vključuje točko, po kateri bi Hamas takoj izpustil vse talce. Žive in mrtve.

Načrt predvideva tudi, da Hamas in druge frakcije ne bodo imele vloge pri upravljanju Gaze. Predvideva trajno uničenje vse "vojaške in teroristične infrastrukture". Na drugi strani bi se Izrael umaknil iz ozemlja in izpustil palestinske zapornike ter omogočil dotok humanitarne pomoči za obnovo. "Če Hamas sporazum sprejme, bi to lahko bil začetek konca vojne," je povedal Netanjahu.