Tujina

Netanjahu Evropi: Ne hranite krokodila, ker vas bo napadel

Tel Aviv, 06. 10. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 1 uro

"Ne hranite krokodila, ker vas bo napadel, potem ko bo požrl Izrael," je evropske voditelje pozval izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je kritičen do nedavnih priznanj države Palestine s strani več evropskih držav. Po njegovem mnenju je to nagrada Hamasu. Hkrati je prepričan, da je dolžnost Hamasa, da sprejme sporazum za konec vojne v Gazi, ki ga je predstavil ameriški predsednik Donald Trump.

Benjamin Netanjahu med govorom ZN septembra v New Yorku
Benjamin Netanjahu med govorom ZN septembra v New Yorku FOTO: AP

"Evropa se je podredila terorizmu Hamasa," je v intervjuju za Euronews dejal Netanjahu in izjavil, da so nedavna priznanja države Palestine s strani več evropskih držav nagrada Hamasu. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.

V intervjuju je bil sicer kritičen do evropske drže pri reševanju konflikta. Dodal je, da se mora Evropa upreti teroristični grožnji, saj po njegovem mnenju Izrael, v imenu "svobodnega sveta" vodi boj proti "barbarom", ki bi lahko napadali Evropo. "Upam, da bo Evropa spremenila svojo usmeritev."

V torek bosta minili točno dve leti od napada Hamasa na Izrael, v katerem so ubili 1200 ljudi in zajeli okoli 250 talcev. Trenutno jih Hamas zadržuje še 48, od tega naj bi jih bilo živih še okoli 20. Trumpov predlog zato vključuje točko, po kateri bi Hamas takoj izpustil vse talce. Žive in mrtve.

Načrt predvideva tudi, da Hamas in druge frakcije ne bodo imele vloge pri upravljanju Gaze. Predvideva trajno uničenje vse "vojaške in teroristične infrastrukture". Na drugi strani bi se Izrael umaknil iz ozemlja in izpustil palestinske zapornike ter omogočil dotok humanitarne pomoči za obnovo. "Če Hamas sporazum sprejme, bi to lahko bil začetek konca vojne," je povedal Netanjahu.

Preberi še Francija priznala državo Palestino

Hamas je sicer že sporočil, da se v skladu z mirovnim načrtom strinja z izpustitvijo vseh izraelskih talcev, vrnili pa da bodo tudi trupla pokojnih, medtem ko ni sporočil, ali se strinja tudi s pogojem razorožitve gibanja. Netanjahu vztraja, da se mora Hamas brez zadržkov predati in razorožiti. 

"Načrta ne morejo sprejeti le delno, sprejeti ga morajo v celoti," je Netanjahu dejal za Euronews. "Če v Gazi vzpostavimo civilno upravo, ki otrok ne bo učila, naj sovražijo Izrael in povsod pobijajo Jude ... potem mislim, da bo celotna regija imela veliko bolj pozitivno in mirno prihodnost," je povedal in ocenil, da je vladavina Hamasa prišla do konca. "V Gazi potrebujemo civilno upravo, ki je ne bodo vodili ljudje, zavezani uničenju Izraela."

Preberi še Načrt za konec vojne v Gazi v 20 točkah

Predstavniki Izraela in palestinskega islamističnega gibanja Hamas naj bi prav danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo. V ospredju pogovorov, ki večinoma potekajo prek posrednikov, naj bi bila po navedbah egiptovskega zunanjega ministrstva najprej izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike.

