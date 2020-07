'Azijsko, kitajsko ali ameriško stoletje? S tem smo končali. Trenutno živimo v izjemnem obdobju.'

Država je zelo politično razdeljena, brez dvoma. Zaradi politizacije odziva na epidemijo covid-19 – karantene, nošenja mask, hospitalizacij – je bil odziv ZDA bistveno slabši, kot bi moral biti. Kar zadeva gospodarski odziv, so se demokrati in republikanci v kongresu združili za sprejetje zelo pomembnega in obsežnega svežnja državne pomoči, kar je ameriškemu gospodarstvu resnično pomagalo, in pričakujem, da se bo v naslednjih nekaj mesecih zgodil še en sveženj pomoči. Tako da ZDA niso razočarale na vseh frontah.

Obe strani se veliko prepirata, toda Združene države Amerike so imele enega najmočnejših ekonomskih odzivov na koronakrizo med vsemi državami na svetu. Dejanski izid dozdajšnjih gospodarskih spodbud so ogromni zneski podpore za brezposelne, ogromni zneski podpore za mala in srednja podjetja ter ogromna finančna podpora velikim korporacijam. Kljub dejstvu, da se obe strani sovražita in si vsak dan odrekata kakršnokoli podporo, je bil ameriški ekonomski odziv v resnici zelo enoten in močan.

Želel bi si reči, da bo ta kriza dovolj velika, da bo ustvarila novo obliko vladanja v ZDA, vendar mislim, da to ni uresničljivo, saj so ZDA preveč močne in dobro pozicionirane na svetovni ravni. Poglejte samo vlogo ameriškega dolarja na svetovni ravni, naša tehnološka podjetja – nekatera od njih so najpomembnejša na svetu, vlogo ameriških bank, ki so veliko močnejše od evropskih ali drugih bank ... vse to pomeni, da lahko ZDA prenašajo veliko višje ravni družbenih kritik, neenakosti in disfunkcionalnosti, ker sta mednarodna moč in domače bogastvo ZDA tako ogromna. Mislim, da se bomo ozrli na to krizo in si rekli: ZDA so jo nekako prebrodile in stvari se v resnici niso spremenile toliko, kot bi človek pričakoval. Podobno kot leta 2008, s tem, da je ta kriza nekoliko večja.

ZDA bodo torej ekonomsko preživele to krizo ne glede na izid novembrskih predsedniških volitev?

Veliko ljudi trpi, o tem ni dvoma. To je kriza, ki bo najbolj prizadela revne ljudi in manjšinsko prebivalstvo, hkrati pa bo še povečala neenakosti v ZDA. To je država, ki ne deluje dobro na področju zdravstva in izobraževanja za revne Američane. Če si bogat, ni težav. Če pa ste reven Američan, niste del ekonomije znanja. In ravno to je gospodarstvo, ki tako močno uspeva v ZDA in za ZDA po vsem svetu. Zato mislim, da bo ta kriza poslabšala razmere za revne Američane. Toda ameriška moč – agregirana ameriška moč po vsem svetu – ni ogrožena.

Zdi se, da politika v ZDA preusmerja pozornost javnosti od gospodarskih problemov do kulturnih vprašanj. Ali Trump to kulturno vojno potiska predaleč?

Tako je zmagal – pri kulturnih vprašanjih je šel predaleč. Trump ima neverjeten oprijem svoje politične baze. Po mojem mnenju je bil Trump najbolj nekompetenten in neprimeren ameriški predsednik v zgodovini. Nihče drug ni niti blizu, demokrat ali republikanec. Kljub temu je njegova podpora v zadnjih treh letih in pol ostala neverjetno stabilna, okoli 40-odstotna. Kdor ga je gledal med kampanjo, je vedel, kakšna oseba je, in ni se spremenil. Gibanje Black Lives Matter v ZDA je precej priljubljeno, tudi pri številnih belcih, toda Trumpovi odzivi – zakon in red, nemiri, podpiranje zastave konfederacije, vse te rasistične pasje piščalke, ki so se zgodile med to krizo – so ljudem povzročili čustveno škodo. Deželo boli, ker kot politični lik tako razdvaja. Mislim pa, da ni on povzročil te težave. Izvoljen je bil, ker je ta težava že obstajala in so jo desetletja zanemarjale elite tako na strani demokratov kot republikancev. Pravo vprašanje je torej, kako so ZDA prišle do tega, da nekdo, kot je Trump, uživa 40-odstotno podporo, ne glede na to, kaj počne?