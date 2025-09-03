Invalidni otroci Gaze morajo bežati tako, da se plazijo

Najmanj 21.000 otrok na območju Gaze živi z invalidnostjo, ki jo je povzročila vojna, je opozoril odbor Združenih narodov za pravice invalidov. V skoraj dveh letih od izbruha vojne je približno 40.500 otrok utrpelo "poškodbe, povezane z vojno", več kot polovica teh poškodb je povzročila trajno invalidnost. Izraelske oblasti medtem pripomočke, kot so invalidski vozički, hodulje, palice, opornice in proteze štejejo za "predmete z dvojno rabo" in jim zato ne dovolijo vstopa v enklavo s pošiljkami pomoči.

Odbor ZN je pozval k dostavi "obsežne humanitarne pomoči invalidom", ki jih je prizadela vojna, hkrati pa vztraja, da morajo vse strani tudi zanje sprejeti zaščitne ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael bi moral po mnenju odbora, ki ga sestavljajo strokovnjaki in se dvakrat letno sestaja v Ženevi, sprejeti posebne ukrepe za zaščito invalidnih otrok pred napadi in izvajati evakuacijske protokole za invalide. Strokovnjaki so med drugim opozorili, da so bili izraelski ukazi za evakuacijo med ofenzivo izraelske vojske v Gazi pogosto nedostopni ljudem z okvaro sluha ali vida, zaradi česar je bila evakuacija nemogoča. Opozarjajo, da so invalidne osebe prisiljene bežati v nevarnih in nedostojnih razmerah, kot je plazenje po pesku ali blatu brez pripomočkov za gibanje.

Proteza je za Izraelce "predmet z dvojno rabo". FOTO: AP icon-expand

Izraelske omejitve humanitarne pomoči, ki prihaja v Gazo, nesorazmerno vplivajo na invalide, zaradi pomanjkanja pomoči so mnogi ostali brez hrane, čiste vode ali sanitarij in za preživetje popolnoma odvisni od drugih. Fizične ovire, kot so vojne ruševine in izguba pripomočkov za mobilnost pod ruševinami, so ljudem še dodatno preprečile dostop do točk pomoči, opozarjajo ZN. 83 odstotkov invalidov je izgubilo svoje pripomočke, večina pa nima dostopa do alternativne pomoči.

Otroke v Gazi je vojna zaznamovala za vse življenje FOTO: AP icon-expand

Odbor ZN je izrazil tudi zaskrbljenost, ker izraelske oblasti pripomočke, kot so invalidski vozički, hodulje, palice, opornice in proteze štejejo za "predmete z dvojno rabo" in jim zato ne dovolijo vstopa v enklavo s pošiljkami pomoči. V izraelskih napadih na Gazo je bilo doslej po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih več kot 63.000 ljudi, večinoma žensk in otrok, poroča AFP. Po navedbah odbora ZN je bilo v izraelskih napadih med 7. oktobrom 2023 in letošnjim 21. avgustom poškodovanih najmanj 157.114 ljudi.

Se bo milijon civilistov umaknilo?

Samo v današnjih napadih izraelskih sil je v Gazi življenje izgubilo najmanj 53 ljudi, ob sklicevanju na zdravstvene vire v enklavi poroča katarska televizija Al Jazeera. Izraelska stran naj bi medtem izrazila pričakovanje, da se bo okoli milijon civilistov spričo ofenzive na mesto Gaza umaknilo na jug enklave. Časovni rok za umik ni znan. Neimenovan predstavnik organa izraelskega ministrstva za obrambo Cogat je medtem danes sporočil, da izraelska stran pričakuje, da se bo spričo ofenzive iz mesta Gaza umaknilo okoli milijon ljudi. Približno toliko ljudi naj bi še ostajalo v največjem mestu v oblegani palestinski enklavi.

Izraelski tank v uničeni Gazi FOTO: AP icon-expand

Izrael bo po besedah uradnika v ta namen v prihodnjih dneh razglasil novo "humanitarno območje". To naj bi se raztezalo od begunskih taborišč v osrednjem delu enklave do območja Al Mavasi na jugu. Slednje je sicer Izrael že večkrat označil za varno, a ga nato tudi večkrat napadel, navaja AFP.

Netanjahu jezen na Belgijo, ki namerava priznati Palestino

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem obsodil torkovo napoved oblasti v Belgiji, da bodo priznali palestinsko državo. Belgijskega premierja Barta de Weverja je ob tem označil za šibkega voditelja. "Belgijski premier je šibek voditelj, ki si prizadeva pomiriti islamski terorizem z žrtvovanjem Izraela. Želi nahraniti terorističnega krokodila, preden ta požre Belgijo," so v uradu izraelskega premierja zapisali na omrežju X.

Belgijski zunanji minister Maxime Prevot je pred tem v torek sporočil, da bo njegova država ta mesec na Generalni skupščini Združenih narodov priznala Palestino. Po ministrovih besedah se je Belgija tako odločila zaradi humanitarne katastrofe v Gazi. Minister je sicer poudaril, da bo do priznanja prišlo šele po izpustitvi izraelskih talcev. Belgija se je tako pridružila vrsti držav, ki so napovedale priznanje Palestine na zasedanju Generalne skupščine ZN, ki bo med 9. in 23. septembrom potekalo v New Yorku.

Smotrič znova grozi s priključitvijo Zahodnega brega

Izraelski skrajno desni minister Bezalel Smotrič pa je v luči napovedi več držav o priznanju Palestine danes ponovno zagrozil z izraelsko priključitvijo zasedenega Zahodnega brega. "Prišel je čas, da se izraelska suverenost uveljavi v Judeji in Samariji," je dejal Smotrič, pri čemer je uporabil poimenovanje, ki ga Izrael uporablja za Zahodni breg, ki ga sicer zaseda od leta 1967. Ta poteza bi po ministrovem prepričanju "enkrat za vselej pokopala idejo o delitvi naše majhne države in vzpostavitvi teroristične države v njenem središču".