'Invazija albanskih kriminalcev' na jug Anglije, Rama besen

Albanski premier Edi Rama je Veliko Britanijo obtožil, da v njegovih rojakih išče grešnega kozla za lastne težave s kriminalom in razmerami na meji. Notranja ministrica Suella Braverman je namreč britanskim poslancem dejala, da je treba ustaviti invazijo na južno obalo. V malih ladjicah, ki prečkajo Rokavski preliv iz smeri celine, so Albanci trenutno največja skupina. Po podatkih britanskih uradnikov jih je letos priplulo že 12.000, v primerjavi z letom 2020, ko jih je bilo 50. Prav tako očitajo, da so potniki pogosto mladi moški, povezani s kriminalnimi skupinami.

icon-expand Migrantski sprejemni center ob Rokavskem prelivu FOTO: AP

"Vzeti Albance za tarčo (kot so nekateri sramotno počeli že med zavzemanjem za Brexit) kot razlog za britanski kriminal in težave na meji je preprosto za retoriko, ampak ignorira dejstva," je predsednik britanske vlade Edi Rama zapisal na Twitterju. "Ponavljati isto stvar vedno znova in pričakovati drugačne rezultate, je noro (vprašajte Einsteina!)," je dodal. Nikogar sicer ni imenoval z imenom, vendar je njegova objava prišla dva dni za tem, ko se je britanska notranja ministrica Suella Braverman v parlamentu razgovorila o tem, da je treba zaustaviti invazijo na južno obalo. Letos je v Združeno kraljestvo čez Rokavski preliv nezakonito vstopilo že skoraj 40.000 ljudi, kar je bistveno več kot v celotnem letu 2021, kar vladajoči konservativci vidijo kot veliko težavo.

icon-expand Prihod migrantov v Veliko Britanijo FOTO: AP

Kot pravijo britanski uradniki, za zadnjim valom povečanih prihodov čez morsko ožino stojijo Albanci, veliko jih je vpletenih v organizirani kriminal ali pa so njegove žrtve. Bravermanova je pritrdila tudi namigovanjem konservativnega poslanca Leeja Andersona, da albanski kriminalci zapuščajo varno državo in prihajajo v Združeno kraljestvo: "Če bi bili na oblasti laburisti, bi vsem albanskim kriminalcem dovolili, da pridejo v to državo, vsem ladjicam bi dovolili vplutje, odprli bi naše meje in popolnoma spodkopali zaupanje Britancev v nadzor naše suverenosti." Ostre obsodbe navedb o 'invaziji' V pogovoru za BBC Newsnight je albanski premier komentar Bravermanove o invaziji označil za norost, na katero se je moral odzvati. "Ne gre za posameznika, ampak za klimo, ki se je ustvarila. Gre za kazanje s prstom na druge in za iskanje grešnih kozlov," je poudaril. Po njegovem mnenju gre za ksenofobijo in izpostavljanje ene skupnosti. "Občudujem vse, kar Velika Britanija predstavlja. Gnusi pa se mi tovrstna politika, ki je na koncu obsojena na propad," je dodal.

icon-expand V migrantskem centru FOTO: AP

Tudi visoki komisar Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Volker Türk je izjave Bravermanove označil za grozljive in neprimerne, skrbi ga, da je jezik, ki cilja na razčlovečenje migrantov, spet v porastu. "Zelo si bomo morali prizadevati, da ne bo zastrupljal diskurza o vprašanjih, pri katerih gre za ljudi," je poudaril in hkrati izrazil veselje glede močnega odpora do izjav ministrice v Veliki Britaniji, piše tiskovna agencija AFP. 'Nazoren primer ekonomskih migracij' Minister za priseljevanje Robert Jenrick pa je dejal, da si sicer želi tvornega odnosa z Ramo: "Toda hkrati drži, da je Albanija varna država, od tam pa sem večinoma prihajajo mladi moški. To je nazoren primer ekonomskih migracij, torej tistih, ki se jih mora naša država truditi preprečevati," je poudaril za televizijo ITV.

icon-expand Prihod migrantov v Veliko Britanijo FOTO: AP

Višji uradnik notranjega ministrstva Dan O'Mahoney pa je dejal, da so razlog za eksponentno rast albanskih prihodov oporišča albanskih kriminalcev na severu Francije, iz katerih organizirajo prečkanja čez Rokavski preliv. Dejal je, da je samo število letošnjih prihodov predstavljalo med enim in dvema odstotkoma celotne populacije v Albaniji. Te navedbe so albanske oblasti ostro zavrnile. V Veliki Britaniji si je novo življenje ustvarilo približno 140.000 ljudi albanske narodnosti. 70 odstotkov se jih je tja preselilo iz Italije ali Grčije, kjer so dobili državljanstvo EU. V Združenem kraljestvu je okoli 1200 podjetij, ki jih vodijo Albanci. "Trdo delajo in plačujejo davke. Velika Britanija bi se morala boriti proti kriminalnim združbam vseh narodnosti in prenehati z diskriminacijo Albancev, s katero opravičuje napake lastne politike," je bil oster Rama.

icon-expand Edi Rama in Ursula von der Leyen FOTO: AP

Obljube o boljšem življenju Za BBC Newsnight je odvetnik Harjap Bhangal, ki je specializiran za področje priseljevanja, povedal, da so razlog za najnovejši porast prihodov tihotapske skupine, ki so se trenutno osredotočile na Albance in jim obljubljajo boljše življenje: "Če želite zaprositi za azil v Veliki Britaniji, vam lahko to priskrbimo," jih novačijo za pot čez morje. Do junija je za azil zaprosilo 7627 Albancev, kar je še enkrat več kot lani. Je pa manj verjetno, da ga bodo tudi dobili, saj je razmerje trenutno 53 odstotkov v primerjavi s 76 odstotki, ki velja za druge nacije. V prvih mesecih letošnjega leta so v Albanijo iz migrantskih centrov vrnili 440 ljudi, skoraj vsi so bili mladi moški, ki so pripotovali sami. Britanska vlada želi v domovino vrniti na tisoče ljudi, ki so pripluli na malih ladjicah. Zavezala se je, da bo tesno sodelovala z Albanijo, da bi čimprej vrnili tiste, ki so v državo vstopili nezakonito. Toda britanski birokratski sistem je preveč nasičen, na odločitev o odobritvi ali zavrnitvi prošnje za azilni status čaka 100.000 ljudi.

icon-expand Migrantski center v Manstonu FOTO: AP