Invazija črnih hroščev v Seulu: pritožb prebivalcev vse več

Hrošče so zaradi posebnega paritvenega vedenja poimenovali "ljubezenske muhe". Med parjenjem v zraku namreč letijo skupaj, samci po treh do štirih dneh umrejo, samice pa živijo približno teden dni in pred smrtjo v vlažno zemljo odložijo na stotine jajčec.

Splet so že preplavili posnetki ogromnih rojev žuželk, ki so popolnoma prekrili pohodniške poti na zahodu mesta, v zraku pa so ustvarili 'črne oblake in zavese'.