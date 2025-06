Invazija kač na priljubljenem španskem otoku: turisti grozijo z odpovedmi

Nazadnje sta kačo v morju opazili osebi, ki sta na območju Portinatxa na severu Ibize plula v napihljivem čolnu. Zgrožena, da so tako veliko kačo opazili v morju, sta jo turista fotografirala in delila na spletu. "Toliko kač, da me je že kar groza iti v vodo. Zdi se, da je nekoč rajsko in mirno Ibizo teži prekletstvo," sta zapisala ob fotografiji.

Kot poroča britanski tabloidni medij The Mirror , so številne turiste na priljubljenem španskem otoku Ibiza v zadnjih dneh prestrašile informacije o opažanju več velikih kač. Okoli dva metra dolge plazilce so opazili tudi med plavanjem v vodah v bližini obalnih letovišč na otoku.

A to ni edini posnetek velike kače na tem španskem otoku. Pojavili so se tudi drugi, ki prikazujejo, kako sicer invazivna vrsta kače mirno plava v morju. "Nisem vedel, da znajo plavati," so ob tem pripomnili nekateri na spletu.

Kače so sicer potrdili tudi na nekaterih drugih otokih, tudi na Formenteri in na otoku Illot de s'Ora, kjer so kače iztrebile celotno populacijo kuščarjev in celo povzročile izginotje podvrste.

Po poročanju britanskih medijev strah med kopalci narašča, nekateri pa so celo izrazili zadržanost do tega, da bi se sploh odpravili na pesek ali v morje. Pojavili pa so se tudi dopustniki, ki zaradi kač celo odpovedujejo svoje počitnice.

Nekateri prebivalci menijo, da je invazija kač trenutno na krizni točki in da so po večletnih opozorilih nujno potrebni ukrepi. Na Ibizi so že postavili številne pasti, s katerimi želijo nadzorovati porast kač.