Invazija kobilic, pomanjkanje hrane: v Pakistanu razglasili izredne razmere

V Pakistanu so zaradi invazije kobilic razglasili izredne razmere. Kobilice namreč jedo pridelke na poljih, zaradi česar se oblasti bojijo, da bo v državi začelo primanjkovati hrane. "Soočamo se z največjo invazijo kobilic v več kot dveh desetletjih in smo se odločili za razglasitev izrednih razmer na nacionalni ravni za boj proti tej grožnji," je povedal pakistanski minister za informiranje Firdus Ašik Avan .

Pakistanci se bojijo, da bo zaradi kobilic, ki jedo pridelke na poljih, prišlo do pomanjkanja hrane."Dvomim, da nam bo letos uspelo doseči cilj proizvodnje 27 milijonov ton pšenice,"je povedal eden od pakistanskih kmetov.

Kobilice so v Pakistan prišle junija iz Irana in se razširile po večjem delu države. Njihovo razmnoževanje so olajšale ugodne vremenske razmere in pozen odziv oblasti.

Kobilice pustošijo tudi na vzhodu Afrike. Strokovnjaki so posvarili, da bi to lahko imelo uničujoče posledice za regijo. Gosti oblaki požrešnih kobilic se širijo vse od Etiopije in Somalije do Kenije.