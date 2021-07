"Čudaško, nevzdržno, pokvarile so nam težko pričakovani dopust," tarnajo turisti ob Črnem morju. Potem ko je prejšnji mesec deževalo skoraj vsak dan, kmetje pa niso mogli škropiti svojih nasadov, so se pikapolonice osupljivo namnožile in z vetrom priplesale na plaže. Pikčaste nadloge prekrivajo brisače in ležalnike, ljudje pa so celo prenehali odpirati okna.

