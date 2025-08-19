Invazija sršenov: največje gnezdo v velikosti štirih nogometnih žog

V letošnji sezoni se je število sršenov na Hrvaškem znatno povišalo, poroča Net.hr. V Bjelovaru so v zadnjih treh tednih imeli že 30 intervencij, do konca meseca jih čaka še najmanj 40.

Kot pravijo na uradu za javno zdravje, je letos res ogromno sršenov. Največje gnezdo je bilo veliko kar za tri ali štiri nogometne žoge. Sršeni si gnezda izbirajo zelo premišljeno. Strokovnjaki pravijo, da jih je treba nemudoma poklicati, in ljudem svetujejo, naj nikar ne uničujejo gnezda sami. Sršeni so aktivni vse do jeseni.

Vodja izmene na Zavodu za urgentno medicino v Zagrebu je dejala, da so prejeli več klicev državljanov glede pikov sršenov. Najpogostejše težave so bile alergijske reakcije na pik. Kot je dejala, je v primeru pika treba ostati miren, saj v večini primerov pomaga že hlajenje in ne bo prišlo do hujše reakcije.

Stanje je treba spremljati, če se slučajno pojavijo resnejši simptomi. Osebe, ki so alergične na pik, lahko razvijejo hujše alergijske reakcije. Te so: težave z dihanjem, nenadni padec krvnega tlaka, rdečina na koži, otekanje jezika in ustnic. Včasih, če se ne ukrepa pravočasno, se lahko konča tudi s smrtjo. Svetuje še, da je treba biti pozoren pri pikih otrok, ki so najbolj ogrožena skupina.