Invazivne orjaške kače na Floridi pojedo vse, od jelena do aligatorja

Piton sicer svoj plen ujame tako, da se okoli njega ovije, nato pa ga stiska, dokler ta ne doživi srčnega zastoja. V primeru jelena, pa ga je piton očitno sprva ugriznil v vrat, nato pa se ovil okoli njega. "Ko iz prve roke vidiš njihovo anatomijo, ugotoviš, da so neverjetno oblikovane kače," je poudaril Bartoszek. "Mati narava se je s to vrsto zelo potrudila."

Biolog za divje živali Ian Bartoszek , je povedal, da je bila njegova ekipa decembra 2022 prisotna in je spremljala, kako je 15-metrska samica burmanskega pitona sama pojedla odraslega jelena. "Za nas biologe je bila to najbolj intenzivna stvar, kar smo jih kdajkoli videli," je poudaril. Jelen je bil v času, ko so prišli do pitona, že mrtev, če bi bil še živ pa bi intervenirali, so navedli.

Burmanski pitoni na jugu Floride veljajo za invazivno vrsto, svoje čeljusti pa lahko razširijo tako na široko, da lahko zaužijejo razmeroma velik plen. Najmanjša kača v študiji, ki so jo opravili pri reviji Reptiles & Amphibians (Plazilci in dvoživke), je tehtala približno 115 kilogramov in je lahko požrla jelena, ki je tehtal okoli 77 kilogramov. In prav poznavanje velikosti plena, ki ga ti plenilci lahko zaužijejo, olajša razumevanje in napovedovanje njihovega ekološkega vpliva, navajajo avtorji članka.

Vendar pa jeleni niso njihova edina hrana. Te orjaške kače se z lahkoto prebijejo tudi do katerega koli drugega gozdnega bitja ali domače živali, če je kje v bližini. Poleg tega jejo tudi ptice in druge plazilce. Po podatkih Floridske komisije za ohranjanje rib in divjih živali, burmanski pitoni lahko pojejo žival, ki ima isto težo kot oni.

V zadnjih 12 letih je ekipa za raziskovanje in odstranjevanje burmanskih pitonov odstranila 770 odraslih pitonov. Po podatkih Geološke službe ZDA so burmanski pitoni ena najbolj zaskrbljujočih invazivnih vrst v regiji. Vrsta, ki sicer izvira iz Afrike, Azije in Avstralije je na območje Florida prišla z namernim izpuščanjem, z njenim obstojem pa je povezan velik upad populacije sesalcev v narodnem parku Everglades.

Vrsta s svojimi učinkovitimi razmnoževalnimi sposobnostmi in nenasitnim apetitom povzroča velike izgube v ekosistemu tako narodnega parka kot tudi okoliških območij.