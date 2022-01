Invazivne vrste slepi potniki na ladjah do Antarktike

Morske vrste z vsega sveta, ki se kot slepi potniki prevažajo na ladjah, ogrožajo nedotaknjen morski ekosistem Antarktike. To je zaključek študije, ki je spremljala raziskovalna, ribiška in turistična plovila, ki redno obiskujejo zaščiteno, sicer izolirano regijo. Antarktiko namreč obiščejo ladje iz kar 1500 pristanišč po vsem svetu.

Raziskovalna skupina iz British Antarctic Survey in Univerze v Cambridgeu je, da bi ugotovila količino prometa in izvor ladij, ki obiščejo Antarktiko, uporabila satelitske podatke in mednarodne ladijske baze. "Presenetljivo je, da nimajo le enega domačega pristanišča, kamor prihajajo in od koder odhajajo," je povedala glavna raziskovalka Arlie McCarthy z univerze v Cambridgeu. Pojasnila je, da ladje, ki obiščejo Antarktiko, potujejo po vsem svetu. "To pomeni, da je skoraj povsod lahko potencialni vir za invazivne vrste." Te tujerodne vrste, je pojasnila, lahko popolnoma spremenijo ekosistem. "Lahko ustvarijo popolnoma nove habitate, ki bi tem neverjetnim antarktičnim živalim otežili iskanje lastnega prostora za življenje." Znanstveniki pravijo, da so potrebni strožji ukrepi za zagotovitev, da ladje ne prinašajo vrst, ki bi lahko motile krhke habitate Antarktike.

icon-expand Antarktika FOTO: Shutterstock

Vsaka morska vrsta, ki se lahko oprime trupa ladje in preživi pot na Antarktiko, bi namreč lahko predstavljala invazivno grožnjo. Bitja, vključno s školjkami, raki in algami, so še posebej zaskrbljujoča, ker se pritrdijo na trupe v procesu, imenovanem bioobraščanje. Školjke, na primer, lahko preživijo v polarnih vodah in se zlahka širijo, kar ogroža življenje na morskem dnu. Njihovo filtriranje vode spremeni morsko prehranjevalno verigo in tudi kemijo vode okoli njih. "To je zadnje mesto na svetu, kjer nimamo morskih invazivnih vrst," je pojasnila McCarthyjeva. "Torej imamo (še vedno) priložnost, da jo zaščitimo." Profesor David Aldridge z Univerze v Cambridgeu pa je pojasnil, da so bile domorodne vrste na Antarktiki izolirane zadnjih 15-30 milijonov let. Zaradi tega je invazivna vrsta ena največjih groženj njeni biotski raznovrstnosti. In kot je dodal profesor Lloyd Peck iz British Antarctic Survey, je možnost, da izgubimo vrsto, ki je popolnoma edinstvena, veliko večja na Antarktiki. In čeprav je turizem v regiji urejen, saj morajo turistične ladje upoštevati protokole biološke varnosti, pa je ta študija pokazala, da je turizem predstavljal 67 odstotkov obiskov antarktičnih lokacij, raziskovalne misije so predstavljale 21 odstotkov, ribolov pa sedem odstotkov prometa. Po podatkih Mednarodnega združenja organizatorjev potovanj na Antarktiki je v sezoni 2019/20 regijo obiskalo več kot 70.000 ljudi. In čeprav je pandemija zmotila turistično industrijo, se to število vztrajno povečuje, odkar je prvih nekaj sto obiskovalcev iz Čila in Argentine prispelo na Južne Šetlandske otoke v 50. letih prejšnjega stoletja.

icon-expand Turizem FOTO: Shutterstock