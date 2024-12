Inženir računalništva iz premožne družine obtožen umora direktorja

26-letnika so aretirali v McDonald'su v mestu Altoona v Pensilvaniji, približno 450 kilometrov zahodno od New Yorka, potem ko ga je eden ob obiskovalcev restavracije s hitro prehrano prepoznal in o tem obvestil zaposlene, ti pa so poklicali policijo.

Luigi Mangione je policiji na kraju pokazal ponarejeno vozniško dovoljenje, izdano na ime Mark Rosario. Ko ga je policist vprašal, ali je bil v zadnjem času v New Yorku, je utihnil in se začel tresti, piše v kazenski ovadbi. Ko so mu povedali, da bo aretiran, če bo lagal o svoji identiteti, je nato razkril svoje pravo ime. Na vprašanje, zakaj je sprva lagal, jim je odvrnil, da "očitno ne bi smel".

Policisti so v nadaljevanju preiskali njegov nahrbtnik in v njem našli pištolo in dušilec zvoka, oba natisnjena s tehnologijo 3D tiskanja, ter naboje. Pri sebi je imel tudi ameriški potni list in 10.000 dolarjev (okoli 9460 evrov) gotovine, od tega 2000 dolarjev (1893 evrov) v tuji valuti. Policisti so našli tudi ročno napisan dokument, v katerem naj bi Mangione razkril motiv za svoje dejanje. Vsebina namreč nakazuje, da je gojil zamere do ameriškega zdravstvenega sistema in korporativne Amerike, poroča BBC, ki se sklicuje na uradne vire.