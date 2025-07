Inzko po akciji v Železni Kapli: Zahtevamo pojasnila

"Mirne prireditve približno 60 mladih, ki je že prejšnje leto minila brez problemov, nikakor ni mogoče šteti za kršitev 'javnega reda in miru', saj je potekala v enem najbolj odročnih in nedostopnih krajev v Avstriji," so sporočili iz Narodnega sveta koroških Slovencev.

Organizatorjem tabora, Klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), so organi navedli tri razloge za policijski poseg, poleg domnevnih upravnih prekrškov na področju kampiranja in varstva narave naj bi antifašistični izobraževalni tabor predstavljal nemoralen odnos do spominskega obeležja.

Tako organizatorji kot sam muzej so te očitke odločno zavrnili, saj so upravljavci muzeja podprli dogodek, med udeleženci in predavatelji pa so bili tudi potomci žrtev nacizma iz regije.