Inzkov naslednik opozarja: BiH se sooča z največjo grožnjo svojemu obstanku po vojni

Varnostni svet ZN bo ta teden razpravljal o razmerah v BiH, pri čemer bo imel na mizi prvo poročilo novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v tej državi Christiana Schmidta – naslednika Valentina Inzka. Ta naj bi v poročilu posvaril, da nevarnost za mir in stabilnost BiH že vse od vojne ni bila tako velika. Rusija naj bi sicer v razpravi o BiH vložila veto.

Poročilo sicer ni bilo javno objavljeno na spletni strani urada visokega predstavnika, kot je bil to običaj pri prejšnjih poročilih, a so se do njegove vsebine dokopali in jo objavili nekateri lokalni mediji, ki jih povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Christian Schmidt naj bi se tako odločil VS ZN posvariti, da se situacija v BiH dramatično zapleta, saj da dejanja oblasti Republike Srbske s srbskim članom predsedstva BiH Miloradom Dodikom na čelu resno ogrožajo mir in stabilnost ne le te države, ampak tudi širše regije. "BiH se sooča z največjo grožnjo svojemu obstanku po vojni," ocenjuje.

Mandat visokega predstavnika v BiH, čigar naloga je nadzor nad izvajanjem civilnega dela daytonskega sporazuma, med drugim predvideva redno šestmesečno poročanje VS ZN. Tokratno poročilo je že 60. po vrsti, a prvo od Nemca Schmidta, ki je položaj nedavno prevzel od Avstrijca Valentina Inzka.

Če dejanjem oblasti srbske entitete BiH ne bo sledil ustrezen odziv mednarodne skupnosti, bo to po njegovem prepričanju ogrozilo oziroma "razveljavilo" daytonski sporazum, ki je bil leta 1995 temelj za končanje vojne v BiH. "Dodik želi Republiko Srbsko umakniti iz ustavnega reda, ki je bil vzpostavljen po aneksu 4 splošnega okvirnega mirovnega sporazuma," je v poročilo domnevno zapisal Schmidt in dodal, da ti koraki dejansko pomenijo odcepitev srbske entitete od BiH, čeprav brez formalne razglasitve tega dejstva. Po njegovem mnenju je povsem jasno, da oblasti Republike srbske "resno kršijo" sporazum in so pripravljene to nadaljevati do stopnje, ko bo škoda "nepopravljiva". "Ignoriranje ali zmanjševanje pomena takšnega stanja bi lahko imelo nevarne posledice za regijo in tudi širše," svari. Kot še posebej nevarno po poročanju medijev Schmidt izpostavlja namero Dodika, da ogrozi delovanje oboroženih sil BiH, ki so bile vzpostavljene z zakonom o obrambi leta 2005: "To dejanje bi že samo pri načrtu obrambne reforme vrnilo čas za 15 let nazaj."

icon-expand Schmidt svari pred nevarnostjo razpada BiH. FOTO: Dreamstime

Najnovejša kriza v BiH se zaostruje že nekaj mesecev, odkar je začel Dodik postopoma uresničevati svoj načrt o de facto neodvisnosti Republike Srbske, in sicer na način, da nekatere osrednje državne institucije, kot so vojska, pravosodni organi in carinska uprava, razglasi za nezakonite in nepristojne. V ponedeljek je potrdil, da namerava sporne zakonske predloge v tej smeri parlamentu Republike Srbske posredovati do sredine tega meseca.