Nikaragva znova na kolenih: po Eti pustošila še Iota

Še preden je orkan dosegel Bilvi, so se prebivalci zatekli v zaklonišča, saj so se zunaj kazali že sunki vetra in nalivi. Po burni noči pa je lastnik podjetja Adan Artola Schultz pogumno stopil na prag svoje hiše, medtem ko se je voda v potokih zlivala vzdolž ulice, veter pa je raznašal različne predmete. Začudeno je gledal, kako je veter odtrgal strešno konstrukcijo iz dvonadstropnega doma in jo odpihnil kot papir. "To je dvojno uničenje," je dejal ob zvoku kovinske konstrukcije, ki jo je veter razmetaval in se spomnil tudi škode, ki jo je Eta storila le dva tedna prej. "To je silovito," je še dodal nesrečni Schultz.

Iota je kopno dosegla le 25 kilometrov južno od mesta, kjer je 3. novembra pristal orkan Eta, prav tako nevihta 4. kategorije. Eta je zaradi nalivov dodobra napojila zemljo v regiji in jo pustila nemilosti novim smrtonosnim plazovom in poplavam, so opozorili meteorologi in geologi. Nacionalni center za orkane je izrazil resno skrb pred plazovi, saj "položaj poslabšuje dejstvo, da je Iota udarila na skoraj enakem mestu kot Eta pred nekaj manj kot dvema tednoma".

Eta je v regiji terjala več kot 130 življenj, saj so nalivi v nekaterih delih Srednje Amerike in Mehike povzročili nenadne poplave in plazove.

"Ta orkan je vsekakor hujši kot Eta," je dejal Jason Bermudez, študent iz Bilvija. "Že veliko hiš je brez streh, ograje in sadna drevja je podrl veter," je dejal. "Letošnjega leta ne bomo nikoli pozabili."

Prebivalce po opustošenju skrbita pitna voda in izguba strehe nad glavo

Kairo Jarquin, vodja projekta za odzivanje na izredne razmere v Nikaragvi, je bil prejšnji petek ravno na območju, kjer je Iota udarila. Povedal je, da sta glavni skrbi ljudi, ki poskušajo preživeti po Eti, pitna voda in zavetje. "Ne moremo govoriti le o delni škodi, ampak o popolni." "Družine so po Eti poskušale popraviti svoje strehe, tudi začasno, da bi se tako izognile rednemu tropskemu deževju, toda zaman, saj je Iota vse to znova uničila,"je še dodal.