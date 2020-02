Demokrati v Iowi s težavami pri zbiranju in objavi rezultatov strankarskih zborovanj

Rezultati prvih strankarskih zborovanj za izbiro predsedniškega kandidata demokratske stranke v ameriški zvezni državi Iowi zamujajo, ker imajo organizatorji težave z novo aplikacijo za zbiranje rezultatov, kar povzroča težave predsedniškim kampanjam in meče slabo luč na Iowo kot prvo državo tega procesa.

Poleg 11 kandidatov, ki so bili na listi za strankarska zborovanja, so nestrpni tudi mediji in podporniki kandidatov, ki čakajo na razlog za veselje ali odhod domov v postelje. Zaplet bo sicer nepričakovano dobrodošel za tiste kandidate, ki se bodo slabše odrezali, manj za tiste, ki bodo v ospredju, saj bo njihov rezultat manj odmeval. Zaradi zapleta se je ponovno sprožila debata, zakaj bi morala biti ravno precej ne-reprezentativna podeželska Iowa z 90 odstotki belega prebivalstva prva v ZDA, ki bo začela z odločanjem o predsedniških kandidatih. Poleg demokratov so strankarsko zborovali tudi republikanci, kjer pa čas objave rezultatov ni pomemben, saj gre bolj ali manj za kronanje sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki nima omembe vredne konkurence. Volivci so se zbrali v ponedeljek na okrog 1600 krajih za zborovanja, kar so športne dvorane, razni centri in šole. Sistem je arhaičen in slabo reprezentativen, saj se zborovanj udeležuje manjši del volivcev. Na voliščih ali zbirališčih so se najprej porazdelili v skupine za podporo določenemu kandidatu, nakar so se prešteli in tisti, ki so imeli na določenem mestu najmanj 15 odstotkov podpore, so se uvrstili v drugi krog.

Rezultati prvih strankarskih zborovanj FOTO: AP

Podporniki kandidatov z manj podpore pa so postali plen za vse druge, ki so se uvrstili v drugi krog. Odločiti so se morali, kateri predstavniki drugih kampanj so bolj prepričljivi, da dobijo njihov glas za drugi krog. Te rezultate potem zberejo in sporočijo naprej, kot kaže, pa je letos odpovedala nova aplikacija, ki naj bi omogočala hitrejše poročanje prek mobilnih telefonov. Sedaj se poroča spet po starem po telefonih ustno. V pomanjkanju rezultatov je na voljo anketa, ki sta jo za tiskovno agencijo AP tik pred zborovanji izvedli univerza Chicago in njen inštitut NORC. Kar 88 odstotkov demokratov, ki so se nameravali udeležiti zborovanj je reklo, da je najpomembnejša izvoljivost kandidata, kar pomeni sposobnost premagati Trumpa. Šele na drugem mestu so s 65 odstotki podpore politične ideje kandidatov. Anketa je pokazala, da 40 odstotkov demokratov meni, da bo ženska težje premagala Trumpa, kar je letelo na senatorko slovenskega rodu Amy Klobucharin kolegicoElizabeth Warren. 60 odstotkov jih meni, da bo imel težje delo homoseksualni kandidat, kar je le župan Pete Buttigieg, 50 odstotkov pa jih je menilo, da bo Trumpa, ki je tudi sam v zrelih letih premagal nekdo, ki je starejši od 75 let, kar je letelo na vodilna kandidata Josepha Bidna (77 let) in Bernieja Sandersa (78 let).

Bernie Sanders je priljubljen med mladimi. FOTO: AP

50 odstotkov mlajših od 30 let podpira Sandersa Po drugi strani pa 50 odstotkov mlajših od 30 let podpira najstarejšega Sandersa, Biden pa ima 30 odstotkov podpore starejših od 65 let. Warrenova in Klobucharjeva imata večjo podporo med ženskami in univerzitetno izobraženimi. Kar 80 odstotkov demokratskih udeležencev zborovanj pa je naravnost jeznih na Trumpa in le deset odstotkov jih meni, da je ekonomija trenutno najpomembnejše vprašanje. Za 90 odstotkov jih je ekonomija izrazito nepoštena. Zapleti z računanjem in poročanjem rezultatov so zmanjšali pomen Iowe, pozornost pa se je že usmerila v New Hampshire, kjer bodo prihodnji teden prve strankarske volitve, nato pa odločajo volivci Južne Karoline in Nevade, kjer so bolj rasno mešani ljudje. Igrišče pa bo morda bolj jasno po 3. marcu oziroma tako imenovanem super torku, ko bodo izbirali v 15 državah in ozemljih ZDA naenkrat. Takrat se bo pokazalo tudi kaj si je z milijoni dolarjev za oglase kupil Michael Bloomberg, ki ga v uvodnih državah ni na seznamu.