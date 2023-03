Znanstveniki izdali 'zadnje opozorilo'

Znanstveniki so objavili "zadnje opozorilo" glede podnebne krize, saj naraščajoče emisije toplogrednih plinov potiskajo svet na rob nepreklicne škode, ki jo lahko prepreči le hitro in drastično ukrepanje, o odmevnem poročilu IPCC piše britanski Guardian.

Človeška dejavnost je "nedvoumno" segrela planet za 1,1 C glede na predindustrijsko raven. Izpusti se morajo do leta 2030 zmanjšati za 48 odstotkov. Podnebna kriza predstavlja tveganje za javno zdravje. Že same emisije iz obstoječe infrastrukture za fosilna goriva bi presegle dogovorjeni cilj segrevanja za 1,5 C, razen če bi jih iz zraka zajemali s še vedno tveganimi tehologijami. Globalna gladina morja se je v povprečju dvignila že za 20 cm. Vsaj 3,3 milijarde ljudi je "zelo ranljivih" za vplive podnebnega segrevanja, vključno s pomanjkanjem hrane in pomanjkanjem vode. Ekstremna vročina že ubija ljudi v vseh regijah. Ranljive skupnosti, ki so v preteklosti prispevale najmanj, so v podnebni krizi najbolj prizadete. To so ključna sporočila težko pričakovanega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC).

Leta 2018 je IPCC svet opozoril na ogromen izziv, ki je pred nami. Ohraniti globalno segrevanjena 1,5 C glede na predindustrijsko dobo, če želimo, da naš planet preživi. Pet let pozneje novo poročilo razkriva, da je izziv postal celo večji od naraščanja izpustov toplogrednih plinov.

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je v odzivu na poročilo bogate države, ki so si zastavile cilj postati ogljično nevtralne do leta 2050, pozval, da svoje aktivnosti pospešijo in ta cilj dosežejo čim bližje letu 2040.

"Najtoplejša leta, ki smo jih doživeli do zdaj, bodo čez eno generacijo med najhladnejšimi," je dejala klimatologinja in vodilna avtorica svetovalnega odbora ZN za podnebje Friederike Otto.

Segrevanje ozračja je v zadnjih letih vodilo v uničujoče nevihte in poplave ter vročinske valove, ki so uničevali pridelke in povzročali smrtonosne suše. Toda v roku treh ali štirih desetletij bodo prihodnje generacije na najbolj vroča leta tega desetletja gledale kot na razmeroma hladna, tudi če se bodo izpusti toplogrednih plinov, ki segrevajo planet, hitro zmanjšali, so ocenili pri odboru, ki sodi pod okrilje Združenih narodov (ZN).

Svet naj bi v prvi polovici prihodnjega desetletja dosegel mejnik segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo oziroma sredino 19. stoletja minulega tisočletja. To je prej, kot se je prvotno pričakovalo, in bo povečalo resnost vplivov podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti, v poročilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, opozarjajo strokovnjaki.

Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) je tako dokončal šesto ocenjevalno poročilo. V prvem obsežnem poročilu IPCC v zadnjih devetih letih in prvem po Pariškem sporazumu iz leta 2015 so združena poročila treh delovnih skupin in treh posebnih poročil. Resničnost je zaskrbljujoča, vendar upanje ostaja - pod pogojem, da vlade začnejo ukrepati takoj, so sporočili z okoljevarstvene organizacije Greenpeace.

Predsednik IPCC Hoesung Lee izpostavlja, da poročilo "poudarja nujnost sprejetja bolj ambicioznih ukrepov". "Če ukrepamo zdaj lahko še vedno zagotovimo življenjsko primerno in trajnostno prihodnost za vse," je ob predstavitvi najnovejšega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki je luč sveta ogledalo danes, je povedal predsednik IPCC.

V poročilu so združili najnovejše znanstvene ugotovitve glede Zemlje, ki se vedno bolj segreva. Težko pričakovano poročilo svetovnih vodilnih podnebnih znanstsvenikov, opiše jasno pot za drastično zmanjšanje emisij in popravilo že nastale okoljske škode. Vendar ob pogoju, da vlade brez odlašanja takoj ukrepajo in financirajo zeleni prehod. Poročilo sicer kaže,da je kljub izjemnemu obsegu izziva na voljo veliko rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poroča EuroNews.

Greenpeace poudarja: rešitev je odpoved fosilnim gorivom

Na poročilo so se že odzvali pri organizaciji Greenpeace. Kaisa Kosonen, višja politična strokovnjakinja pri Greenpeace Nordic, je dejala: "Grožnje so ogromne, a tudi priložnosti za spremembe. Zdaj je trenutek, ko moramo zahtevati drzne spremembe. Zahvaljujoč znanstvenikom, skupnostim in naprednim voditeljem po vsem svetu, ki leta in desetletja vztrajno napredujejo pri podnebnih rešitvah, kot sta sončna in vetrna energija so rešitve na dlabi. Čas je, da zagotovimo podnebno pravičnost in se za vselej odpovemo fosilnim gorivom. Pri tem mora vsak odigrati svojo vlogo."

Reyes Tirado, višji znanstvenik, v Greenpeaceovih raziskovalnih laboratorijih na Univerzi v Exeterju, je komentiral: "Podnebni znanosti se ni mogoče izogniti: to je naš priročnik za preživetje. Odločitve, ki jih sprejemamo danes in vsak dan naslednjih osem let, bodo zagotovile varnejšo Zemljo naslednjih tisoč let.Oblikovalci politik in poslovni voditelji po vsem svetu se morajo odločiti: bodo podnebni prvaki za sedanje in prihodnje generacije ali pa zaviralci in uničevalci, ki bodo pudtili strupeno zapuščino našim otrokom in vnukom."