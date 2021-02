V napadu na bazo v iraškem Erbilu ubit tuji civilist, več ranjenih

V napadu na bazo v Erbilu na severu Iraka je bil ubit tuji civilist, pet civilistov in ameriški vojak so bili ranjeni. V bazi v bližini tamkajšnjega letališča so nameščeni vojaki in drugo osebje mednarodne koalicije, tudi trije pripadniki Slovenske vojske, ki pa so trenutno na dopustu v Sloveniji.

Vojaki globalne koalicije proti Daeshu usposabljajo iraške vojake. FOTO: AP V raketnem napadu na vojaško bazo na severu Iraka je bil v ponedeljek zvečer ubit tuji civilist, ranjenih pa še pet in ameriški vojak, je sporočila mednarodna koalicija sil pod vodstvom ZDA. To je prvi napad v skoraj dveh mesecih na poslopja, ki jih uporablja zahodno vojaško ali diplomatsko osebje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je že pozval k preiskavi dogodka in obljubil posledice za tiste, ki so odgovorni za ta napad. Povedal je, da je bilo ranjenih"več ameriških pogodbenikov". Več podrobnosti pa ni pojasnil. Po navedbah iraških in koalicijskih virov so na bazo v Erbilu v iraškem Kurdistanu priletele vsaj tri rakete, še dve pa sta prileteli na stanovanjsko območje. Ubiti civilist po besedah tiskovnega predstavnika koalicije ni bil Iračan, vseeno pa njegove narodnosti ni želel razkriti, poroča AFP. V bazi v Erbilu nameščeni tudi trije pripadniki Slovenske vojske V bazi v bližini tamkajšnjega letališča so nameščeni vojaki in drugo osebje mednarodne koalicije, ki sodelujejo v boju proti džihadistom Islamske države. Odkar je Irak konec leta 2017 razglasil zmago proti tej skupini, se je število koalicijskih vojakov v celotnem Iraku zmanjšalo na skupno okoli 3500. Od tega pa je 2500 Američanov. Večina jih je nameščenih prav v Erbilu. V tej bazi so nameščeni tudi trije pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo v omenjeni operaciji urjenja iraških sil za boj proti IS. Trenutno pa so na dopustu v Sloveniji, je za STA pojasnil tiskovni predstavnik SV Marjan Sirk. Slovenski vojaki v Iraku. FOTO: Slovenska vojska Odgovornost za napad je prevzela manj znana skupina Avlija al dam oz. v prevodu Varuhi krvi, še navaja AFP. V zadnjih letih se sicer pojavlja veliko podobnih skupin, ki prevzemajo odgovornost za tovrstne napade, a po mnenju ameriških in iraških obveščevalcev naj bi bile del proiranskih milic, ki se borijo v Iraku. Baza v Erbilu je sicer redko tarča napadov. So pa nanjo januarja lani priletele iranske rakete, kar je bilo maščevanje za ameriško likvidacijo vplivnega generala Kasama Solejmanija na bagdadskem letališču.