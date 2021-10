Irak trdi, da so ujeli finančnega vodjo Islamske države

ZDA so za informacije o al Jaburiju ponujale nagrado v višini 5 milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov). FBI pa je zapisal, da je bil al-Jaburij leta 2014, potem ko je IS zasegla velike dele Iraka in Sirije, "ključen pri upravljanju financ za teroristične operacije IS" in da je nadzoroval "operacije ustvarjanja prihodkov iz nezakonite prodaje nafte, plina, starin in mineralov".

Iraški uradniki pridržanje al-Jaburija ocenjujejo kot pomemben udarec za IS. Pravijo, da je bil ujet v tuji obveščevalni operaciji, a niso razkrili, kje. Višji iraški vojaški vir je sicer za tiskovno agencijo AFP povedal, da se je to zgodilo v Turčiji. Turški organi se na poročilo še niso odzvali.

Iraški uradniki verjamejo, da ta visoki član IS ni bil zadolžen le za finance, pač pa tudi za njene čezmejne operacije v Siriji in Iraku, kjer IS še naprej napada policijske in vojaške baze. Njegovo pridržanje IS sicer ne bo hudo prizadelo zaradi same izgube funkcionarja, saj ga bodo verjetno hitro zamenjali, za iraške varnostne sile je bolj dragocen zaradi podatkov, ki bi jim jih lahko razkril o bodočih načrtovanih napadih, poroča BBC.

Na Bližnjem vzhodu še približno 10.000 borcev IS

Odkar sta bila IS in njen samooklicani kalifat vojaško poražena, so se začeli zanašati na krajše napade, po katerih tudi hitro pobegnejo. Ocenjuje se, da ima IS na Bližnjem vzhodu približno 10.000 borcev.

Medijsko predstavništvo iraškega urada za varnost je sporočilo še, da je bil aretiranec blizu novemu voditelju IS Amirju Mohamedu Saidu Abdul Rahmanu al-Mawli, ki je zamenjal Bagdadija, potem ko se je ta med napadom ameriških specialnih sil na njegovo skrivališče leta 2019 ubil.

V začetku tega leta je iraška vlada objavila, da je ubila še enega domnevnega namestnika vodje Islamske države Jabirja Salmana Saleha al-Isawija, pa tudi vodjo IS v južnem Iraku Jabbarja Ali Fayadha.

IS je nekoč nadzorovala 88.000 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki se razteza od vzhodnega Iraka do zahodne Sirije, pod svojo oblast pa je pokoril skoraj osem milijonov ljudi. Čeprav so bili pripadniki skrajne skupine leta 2017 premagani v Iraku, leto kasneje pa še v Siriji, se ocenjuje, da je v obeh državah še vedno aktivnih na tisoče borcev.