Iz Iraka odhajajo ameriške bojne enote. Kar pa (še) ne pomeni, da Biden umika tudi vse vojake

Joe Biden je v ponedeljek v Beli hiši gostil iraškega premierja Mustafo al Kadimija in mu zagotovil, da se bo ameriška bojna misija v Iraku uradno končala do konca letošnjega leta. ZDA imajo v Iraku trenutno okoli 2500 vojakov. "Mislim, da stvari potekajo dobro. V Iraku bomo še naprej na voljo za usposabljanje, asistenco, pomoč. Ukvarjali se bomo tudi z Islamsko državo (IS), ko pride, ampak do konca leta naša misija tam ne bo več bojne narave," je dodal voditelj Združenih držav Amerike.

"Gre za spremembo karakterja misije, kar se navzven zelo dobro sliši – umikajo se bojne enote. Ampak tudi posvetovalna misija je vojaška misija, še vedno je tam vojaška prisotnost, oni se ne umikajo v celoti," je za 24ur.com komentirala obramboslovka Jelena Juvan.

"Prepričana sem, da jih skrbi, da se bo ponovil afganistanski scenarij, kjer se dogaja ravno tisto, česar so se vsi najbolj bali. Po toliko letih prisotnosti ameriških in tujih sil v Afganistanu smo tam oziroma bomo zelo kmalu tam, kjer smo bili leta 2003," je opozorila sogovornica s katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede (FDV). V zadnjem času so namreč talibani spet začeli nazaj osvajati ozemlja, ki so jih po ameriškem napadu leta 2001 izgubili. Američani so šli v Afganistan porazit ideologijo, ki se pa zdaj vrača: "In rekla bi, da celo hitreje od pričakovanega," pravi Juvanova. "Če se bodo razmere poslabšale, se ameriške sile zelo hitro lahko ponovno aktivirajo," meni glede najnovejše odločitve iz Washingtona.

Slovenski "2 + 1"

V okviru misije Neomajna odločenost sta tam tudi dva slovenska vojaka, en častnik pa opravlja dolžnost v poveljstvu koalicije pri osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike v Tampi.

"Naši vojaki so tam v okviru Natove misije, tako da nimajo veze z ameriškimi operacijami, zato mislim, da se glede Slovencev ne bo spremenilo nič," Juvanova dodaja glede pripadnikov Slovenske vojske (SV). Ti so bili tja napoteni, da v centru za usposabljanje urijo oborožene sile v severnem delu Iraka, kjer svetujejo kot mentorji na področjih pehotne oborožitve in taktike, temeljne medicinske pomoči, inženirstva ter zvez.

Da se ne bo spremenilo nič, so nam potrdili tudi na ministrstvu za obrambo: "Odločitev predsednika ZDA Bidna glede umika bojnih sil iz Iraka do konca leta ne bo vplivala na delovanje Slovenske vojske v omenjeni operaciji. "