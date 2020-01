Iran bo Ukrajini posredoval črni skrinjici

Iran bo Ukrajini kmalu poslal črni skrinjici nesrečnega letala, ki so ga 8. januarja iranske oblasti sestrelile kmalu po vzletu z letališča v Teheranu, poročajo iranski mediji. Vodja iranskih preiskovalcev Hassan Rezaeifar je dejal, da bodo črni skrinjici poslali v Kijev, kjer bodo strokovnjaki iz ZDA, Kanade in Francije iz njih poskušali pridobiti informacije. Če jim to ne bo uspelo v Ukrajini, bodo črni skrinjici poslali v laboratorij v Franciji. Rezaeifar je že pred časom dejal, da Iran nima tehničnih zmožnosti, da bi sam prišel do potrebnih informacij iz črnih skrinjic.

Iranske oblasti so po nekaj dneh sprenevedanja priznale, da so po pomoti sestrelili potniško letalo.

Ukrajinske oblasti so po nesreči najprej sporočile, da je za strmoglavljenje letala najverjetneje kriva odpoved motorja, a so nato izjavo umaknili. Izkazalo se je namreč, da so tisto noč iranske sile izvedle napad na ameriški oporišči v Iraku. Kmalu po tragediji so se pojavila ugibanja, da bi lahko bilo strmoglavljenje letala povezano z napadom, a je Iran to na začetku kategorično zanikal.

Po vse večjem pritisku svetovne javnosti in nekaterih dokazih, med drugim tudi zaradi video posnetka, ki kaže, da sta ukrajinsko letalo zadeli dve iranski raketi, je Iran na koncu vendarle priznal, da je nekdo na njihovi strani storil napako in po pomoti sestrelil ukrajinsko potniško letalo.