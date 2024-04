Iran: Če Izrael sproži povračilni napad, bomo odgovorili v nekaj sekundah

Izraelski vojni kabinet je sprejel odločitev glede odgovora na iranski napad. "Sprejeli smo jasne in odločne ukrepe," so sporočili po večurnem zasedanju, na katerem so poleg članov vlade sodelovali tudi opozicijski predstavniki. Izraelski mediji poročajo, da bo obseg izraelskega odgovora odvisen od volje ZDA. Iran medtem Izraelu sporoča, da bo njihov odziv tokrat mogočnejši in bo sledil v nekaj sekundah po izraelskem povračilnem napadu.

Iran je v noči na nedeljo proti Izraelu izstrelil niz manevrirnih in balističnih raket ter brezpilotnih letal kot povračilo za bombni napad na njegov konzulat v Damasku v Siriji v začetku tega meseca, v katerem je bilo ubitih več visokih častnikov Islamske revolucionarne garde (IRGC). Izraelska vojska (IDF) je sporočila, da je uspela sestreliti veliko večino raket in dronov, pri tem pa so poleg domače protiletalske obrambe pomembno vlogo odigrale tudi zaveznice ZDA, Velika Britanija, Francija, Jordanija in druge države. "Izstrelitev takšnega števila raket in dronov na ozemlje države Izrael bo naletela na odziv," je dejal načelnik štaba IDF, generalpodpolkovnik Herzi Halevi. Visoki častnik je podal izjavo v letalski bazi Nevatim, ki je bila tarča iranskega napada. IDF je poročala o manjši škodi na objektu. Bazo je zadelo pet iranskih balističnih raket. V napadu naj bi bili poškodovani eno transportno letalo, vzletno-pristajalna pista in skladišče.

Iranski napad na Izrael FOTO: AP icon-expand

"Iran je želel prizadejati škodo strateškim zmogljivostim Izraela – to je nekaj, kar se prej ni zgodilo," je dejal Halevi. "Izrael je zelo močan in ve, kako se s tem spoprijeti sam, a s tako veliko grožnjo smo vedno veseli, da so ZDA z nami," je dodal Halevi. V kakšni meri bi ZDA sodelovali pri izraelskih povračilnih ukrepih, ni znano. V Washingtonu so večkrat javno poudarili, da si ne želijo vojne z Iranom, hkrati pa ameriški mediji poročajo, da so ZDA Izraelu sporočile, da v morebitnem povračilnem napadu na Iran ne bodo sodelovale ter da ga tudi odsvetujejo.

Kljub temu se je vojni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja odločil za povračilno dejanje, poroča izraelski časnik Mako. Po navedbah publikacije bo moral biti povračilni ukrep sprejemljiv za ZDA in v skladu s pravili, ki jih je določil Washington, hkrati pa mora biti odmerjen tako, da v regiji ne bo sprožil vojne. Nekateri omenjajo, da bi se lahko Izrael izognil neposrednim napadom na Iran in se usmeril proti proiranskim silam v regiji, Siriji, Libanonu in Iraku. Iz Teherana pa so medtem sporočili, da bo njihov odgovor na morebitni izraelski napad sledil v nekaj sekundah. Po prvem neposrednem napadu Irana na Izrael minuli konec tedna sta se po telefonu pogovarjala tudi iranski in kitajski zunanji minister Husein Amirabdolahian in Vang Ji. Iran je pri tem izrazil voljo izkazati zadržanost. Iranski zunanji minister je kitajskemu kolegu v pogovoru predstavil podrobnosti glede napada na njihov konzulat in zatrdil, da se Varnostni svet ZN nanj ni ustrezno odzval, Iran pa da ima pravico do samoobrambe v odgovor na kršitev svoje suverenosti. Obenem pa je Amirabdolahian zagotovil pripravljenost Irana, da izkaže zadržanost in nima namena nadalje stopnjevati napetosti, češ da je trenutna situacija zelo občutljiva, izhaja iz sporočila kitajskega ministrstva. Vang je medtem obsodil napad na iranski konzulat, ki ga je označil za resno kršitev mednarodnega prava ter kot nesprejemljivega. "Zdi se, da je Iran sposoben dobro upravljati s situacijo in prihraniti regiji dodaten nemir, obenem pa ohraniti svojo suverenost in dostojanstvo," je o odzivu Irana dejal Vang Ji. Kitajska je tesna partnerica Irana. ZDA so jo večkrat pozvale, naj izkoristi svoj vpliv na Teheran za zmanjšanje napetosti v regiji, ki jih trenutno poganja vojna v Gazi.

Iranska revolucionarna garda FOTO: AP icon-expand