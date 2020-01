Iran črnih skrinjic sestreljenega letala vendarle ne bo predal Ukrajini

Ukrajinske žrtve tragičnega dogodka so danes prepeljali v domovino. Krste s posmrtnimi ostanki 11 Ukrajincev - devetih članov posadke in dveh potnikov - so na kijevskem letališču Borispil pričakali predsednik države Volodimir Zelenski, premier Oleksij Gončaruk in drugi visoki predstavniki ter sorodniki in uslužbenci letalske družbe.